Казахстанцам объявили приятную новость по единственной "зеркальной" дате для свадьбы

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, когда казахстанцам нужно подать заявление, чтобы сыграть свадьбу в "красивую" дату – 26.02.2026, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация опубликована сегодня, 10 февраля, в Instagram госкорпорации:

"Для таких значимых событий, как регистрация брака, многие пары предпочитают выбирать красивые и запоминающиеся даты. Ближайшая, к тому же единственная зеркальная дата в этом году – 26.02.2026".

В Казахстане, как напомнили в "Правительстве для граждан", заявление на регистрацию брака подается за 15 календарных дней до желаемой даты регистрации.

"Таким образом тем, кто желает зарегистрировать брак 26 февраля 2026 года, необходимо подать заявление уже в эту среду, 11 февраля", – уточнили в пресс-службе НАО.

5 февраля 2026 года казахстанцам сообщили хорошую новость по онлайн-заказам "зеркальных" и "желаемых" госномеров.

Подробнее о том, как пожениться в "красивую" дату в Казахстане, можете узнать здесь.