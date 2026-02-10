#Казахстан в сравнении
Советы

Казахстанцам объявили приятную новость по единственной "зеркальной" дате для свадьбы

свидетельство о заключении брака, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 14:20 Фото: Instagram/gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, когда казахстанцам нужно подать заявление, чтобы сыграть свадьбу в "красивую" дату – 26.02.2026, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация опубликована сегодня, 10 февраля, в Instagram госкорпорации:

"Для таких значимых событий, как регистрация брака, многие пары предпочитают выбирать красивые и запоминающиеся даты. Ближайшая, к тому же единственная зеркальная дата в этом году – 26.02.2026".

В Казахстане, как напомнили в "Правительстве для граждан", заявление на регистрацию брака подается за 15 календарных дней до желаемой даты регистрации.

"Таким образом тем, кто желает зарегистрировать брак 26 февраля 2026 года, необходимо подать заявление уже в эту среду, 11 февраля", – уточнили в пресс-службе НАО.

5 февраля 2026 года казахстанцам сообщили хорошую новость по онлайн-заказам "зеркальных" и "желаемых" госномеров.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 14:20
Самый зрелый жених Алматы заключил брак в 85 лет

Подробнее о том, как пожениться в "красивую" дату в Казахстане, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Как пожениться в "красивую" дату, подсказали казахстанцам
17:06, 06 января 2026
Как пожениться в "красивую" дату, подсказали казахстанцам
Можно ли в Казахстане выбрать красивую дату для регистрации брака
10:03, 17 октября 2025
Можно ли в Казахстане выбрать красивую дату для регистрации брака
Магия зеркальной даты 25.02.2025: Казахстан пережил свадебный бум
16:58, 26 февраля 2025
Магия зеркальной даты 25.02.2025: Казахстан пережил свадебный бум
