#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

ЕНТ-2026: абитуриентам, сдающим "Химию", дали подсказку

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:02 Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана дал подсказку абитуриентам, которые на Едином национальном тестировании (ЕНТ) сдают предмет "Химия", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 января 2026 года, стало известно из Instagram НЦТ:

"Для абитуриентов, сдающих предмет "Химия", в программе тестирования предоставляются Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. При необходимости вы можете попросить у администратора тестирования бумажную версию таблиц".

Участникам ЕНТ напомнили, что приносить таблицы с собой запрещено.

Ранее абитуриентам напомнили важную деталь про перерывы, которые предоставляются во время Единого национального тестирования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором
14:47, 05 января 2026
Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором
"Не обязательно в школьной форме": участникам ЕНТ-2026 дали подсказку по дресс‑коду
18:03, 06 января 2026
"Не обязательно в школьной форме": участникам ЕНТ-2026 дали подсказку по дресс‑коду
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
16:01, 30 апреля 2024
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: