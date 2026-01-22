ЕНТ-2026: абитуриентам, сдающим "Химию", дали подсказку

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана дал подсказку абитуриентам, которые на Едином национальном тестировании (ЕНТ) сдают предмет "Химия", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 января 2026 года, стало известно из Instagram НЦТ:

"Для абитуриентов, сдающих предмет "Химия", в программе тестирования предоставляются Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. При необходимости вы можете попросить у администратора тестирования бумажную версию таблиц".

Участникам ЕНТ напомнили, что приносить таблицы с собой запрещено.

Ранее абитуриентам напомнили важную деталь про перерывы, которые предоставляются во время Единого национального тестирования.