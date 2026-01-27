#Казахстан в сравнении
Общество

Жители Актобе получили отличные известия о покупках и чеках

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовая машина, контрольно-кассовые машины, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:26 Фото: freepik
Актюбинцы смогут получать кэшбэк за покупки уже с января 2026 года. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Комитета государственных доходов (КГД), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что пилотный проект "Salyq кэшбэк" продлили по стране с 1 января 2026 года.

Проект направлен на выплату вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, выданным субъектами микро- и малого бизнеса.

Теперь же, как уточнили в комитете, с 26 января 2026 года к проекту подключается Актобе (Актюбинская область).

Казахстанцам сообщили приятную новость о вознаграждениях по фискальным чекам

Согласно данным КГД, проект за 2025 год показал весьма хорошие результаты. Так, было отсканировано 573 937 чеков на общую сумму 7,6 млрд тенге. Сумма начисленного кэшбэка составила 152 млн тенге.

Также есть небольшое напоминание о том, как можно принять участие в проекте.

  • Оплатите товары или услуги (наличными или картой) и получите фискальный чек.
  • Отсканируйте штрих-код чека через мобильное приложение Amian.
  • Получите вознаграждение – 2% от суммы покупки.

Как изменились кассы и чеки в Казахстане

Пилотный проект "Salyq кэшбэк" стартовал с 15 марта 2025 года.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
