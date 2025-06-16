За пять лет – 160 нападений: Минздрав и МВД разработают план по защите медиков от насилия

Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел разработают общую концепцию сохранения общественного порядка в медицинских организациях для предупреждения случаев физического насилия в отношении медработников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 16 июня, требования к безопасности медицинского учреждения будут разработаны в зависимости от вида и уровня оказываемой медпомощи, интенсивности потока пациентов.



"Каждый, кто посягает на жизнь и здоровье медицинского работника, должен быть строго наказан в соответствии с законом. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием или смягчением такой вины. Для нас ценен каждый врач, каждый фельдшер, каждая медсестра – мы единая команда. И каждый должен чувствовать себя защищённым и уверенным в своей безопасности", – подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита к детским врачам в Караганде, пострадавшим в результате нападения родственника пациента.

Комплекс мер для обеспечения безопасности медицинских работников будет разработан с участием самого Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, также и других заинтересованных государственных органов, местных исполнительных органов.

За последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападений на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что карагандинец поссорился с двумя врачами и побил их. Позже глава Минздрава сделала заявлениеhttps://www.zakon.kz/obshestvo/6480910-zhestokoe-izbienie-vrachey-v-karagande-glava-minzdrava-sdelala-zayavlenie.html касательно этого инцидента.

