Общество

Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением

американский медиамагнат Марк Цукерберг, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 17:18 Фото: Instagram/zuck
Известный американский медиамагнат, интернет-предприниматель, филантроп и соучредитель компании Meta (ранее – Facebook, Inc.) Марк Цукерберг поделился успехами социальной сети Threads, но был "атакован" казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 12 августа 2025 года, Марк Цукерберг написал в соцсети:

"Threads все растет и растет – только что превысили отметку в 400 млн активных пользователей в месяц".

Ветку медиамагната просмотрели более 1,4 млн раз, лайкнули почти 11 тыс. человек и под ней оставили свыше 2 тыс. комментариев.

Фото: Threads/zuck

Примечательно то, что под веткой Марка Цукерберга отличись казахстанцы, которые обратились к медиамагнату с "деловым" предложением:

  • "Продай нам Threads по-свойски".
  • "Это вообще-то работа Казахстана".
  • "Все из-за сплетен казахов, бауырым".
  • "Убедился, что казахов реально много тут".
  • "Это сколько же миллионов тенге приносит ему Threads".
  • "Если ты нам передашь ее, то название будет НК "КазТредс".
  • "Потому что всем хочется узнать, оплачен ли торт в Казахстане".
  • "Продай Threads казахам, а хотя нет, мы за торт еще не заплатили".
  • "Братишка, скажи рахмет, казахам за то, что сделали тебя чуть богаче".
  • "Брат, из них половина только казахи. Брат, верни юрту в кнопке "домой"!"

Ранее Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск сообщил казахстанцам хорошую новость – с 13 августа 2025 года Starlink (дочерняя структура SpaceX) официально доступен в РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
100 студентов из Турции будут обучаться в СКО по программам двойного диплома Университета Аризоны
Общество
16:46, Сегодня
100 студентов из Турции будут обучаться в СКО по программам двойного диплома Университета Аризоны
Межнациональные конфликты в соцсетях: казахстанцам напомнили об уголовной ответственности
Общество
16:33, Сегодня
Межнациональные конфликты в соцсетях: казахстанцам напомнили об уголовной ответственности
Когда казахстанцы смогут увидеть декларации чиновников
Общество
15:57, Сегодня
Когда казахстанцы смогут увидеть декларации чиновников
