Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением
Известный американский медиамагнат, интернет-предприниматель, филантроп и соучредитель компании Meta (ранее – Facebook, Inc.) Марк Цукерберг поделился успехами социальной сети Threads, но был "атакован" казахстанцами, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 12 августа 2025 года, Марк Цукерберг написал в соцсети:
"Threads все растет и растет – только что превысили отметку в 400 млн активных пользователей в месяц".
Ветку медиамагната просмотрели более 1,4 млн раз, лайкнули почти 11 тыс. человек и под ней оставили свыше 2 тыс. комментариев.
Примечательно то, что под веткой Марка Цукерберга отличись казахстанцы, которые обратились к медиамагнату с "деловым" предложением:
- "Продай нам Threads по-свойски".
- "Это вообще-то работа Казахстана".
- "Все из-за сплетен казахов, бауырым".
- "Убедился, что казахов реально много тут".
- "Это сколько же миллионов тенге приносит ему Threads".
- "Если ты нам передашь ее, то название будет НК "КазТредс".
- "Потому что всем хочется узнать, оплачен ли торт в Казахстане".
- "Продай Threads казахам, а хотя нет, мы за торт еще не заплатили".
- "Братишка, скажи рахмет, казахам за то, что сделали тебя чуть богаче".
- "Брат, из них половина только казахи. Брат, верни юрту в кнопке "домой"!"
Ранее Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск сообщил казахстанцам хорошую новость – с 13 августа 2025 года Starlink (дочерняя структура SpaceX) официально доступен в РК.
