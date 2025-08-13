Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением

Известный американский медиамагнат, интернет-предприниматель, филантроп и соучредитель компании Meta (ранее – Facebook, Inc.) Марк Цукерберг поделился успехами социальной сети Threads, но был "атакован" казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 12 августа 2025 года, Марк Цукерберг написал в соцсети:

"Threads все растет и растет – только что превысили отметку в 400 млн активных пользователей в месяц".

Ветку медиамагната просмотрели более 1,4 млн раз, лайкнули почти 11 тыс. человек и под ней оставили свыше 2 тыс. комментариев.

Фото: Threads/zuck

Примечательно то, что под веткой Марка Цукерберга отличись казахстанцы, которые обратились к медиамагнату с "деловым" предложением:

"Продай нам Threads по-свойски".

"Это вообще-то работа Казахстана".

"Все из-за сплетен казахов, бауырым".

"Убедился, что казахов реально много тут".

"Это сколько же миллионов тенге приносит ему Threads".

"Если ты нам передашь ее, то название будет НК "КазТредс".

"Потому что всем хочется узнать, оплачен ли торт в Казахстане".

"Продай Threads казахам, а хотя нет, мы за торт еще не заплатили".

"Братишка, скажи рахмет, казахам за то, что сделали тебя чуть богаче".

"Брат, из них половина только казахи. Брат, верни юрту в кнопке "домой"!"

