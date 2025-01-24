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Общество

Ледниковые гиганты Казахстана: топ-5 самых крупных и их особенности

Ледниковые гиганты Казахстана: топ-5 самых крупных и их особенности, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 09:26 Фото: unsplash
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 24 января 2025 года, предоставили интересную информацию о пяти крупнейших ледниках страны, сообщает Zakon.kz.

Ледники Заилийского Алатау

Подавляющее большинство ледников Казахстана находится в Заилийском Алатау. Всего в нем расположены 470 ледников общей площадью 140,732 кв. км.

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Ледники влияют на состояние рек вблизи Алматы, поэтому они очень важны для экологии региона. Также ледники Заилийского Алатау являются популярным туристическим направлением для альпинистов и путешественников.

Ледник Конституции

Ледник Конституции расположен на юго-востоке Казахстана, в Жетысуском Алатау (или в восточной части Тянь-Шаня). Высота его пика – более 4500 м.

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Название леднику было дано в 1993 году в честь принятия Конституции РК. Ледник является источником воды для рек региона и оказывает большое влияние на окружающую среду. Кроме того, объект находится на территории природного заповедника, где обитают редкие виды растений и животных.

Ледник Горного института

Ледник Горного института расположен на северном склоне Заилийского Алатау, восточнее Алматы. Ледник назван в честь Горного института Алматы, сотрудники которого занимались его изучением. Это самый большой ледник в бассейне реки Турген. Его площадь составляет около 3,786 кв. км.

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Ледник Горного института – это важная природная зона для климатических и географических исследований. Его размер и состояние влияют на экосистему региона и формирование местных рек.

Ледник Шокальского

Ледник Шокальского – самый длинный ледник в бассейне реки Талгар. Его протяженность составляет 3,52 км. Ледник назван в честь известного географа и альпиниста Петра Шокальского, который занимался изучением гор и ледников Центральной Азии.

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Ледник Шокальского является источником воды для рек, протекающих через Заилийский Алатау. Также объект очень важен для климатических исследований, так как климатические показатели региона определяются таянием и изменением ледника.

Большой Берельский ледник

Большой Берельский ледник расположен в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Это один из крупнейших ледников в регионе, его площадь – 4,7 кв. км. Ледник имеет большое экологическое и гидрологическое значение, так как является источником воды для нескольких рек и других водных объектов.

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Благодаря своим размерам и географическому расположению Большой Берельский ледник стал объектом научных исследований. Кроме того, он находится недалеко от Берельского кургана, где были обнаружены захоронения скифских правителей и других археологических памятников. Поэтому ледник очень интересен не только альпинистам, но и туристам и археологам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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