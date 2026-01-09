#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
События

В Казахстане построят водный щит для двух регионов

река, поля, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 10:14 Фото: pexels
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 9 января 2026 года, выступило с хорошей новостью. Так, в Акмолинской области стартует мегапроект на реке Есиль, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, проект строительства Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы.

Отмечено, что новый гидротехнический объект сможет аккумулировать до 873 млн кубометров паводковой воды и обеспечит защиту населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей от подтоплений.

Начало реализации проекта запланировано уже в 2026 году.

Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов, контррегулятор позволит удерживать и перераспределять часть паводковых вод. Это обеспечит их безопасный пропуск в нижнем течении реки Есиль, стабильную работу Сергеевского и Петропавловского водохранилищ Северо-Казахстанской области, а также подачу поливной воды на площадь до 25 тысяч гектаров орошаемых земель.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 10:14
Как в Казахстане готовятся к предстоящим паводкам

Днем ранее Минводы предоставило интересные сведения о том, что можно и чего нельзя делать в водоохранных зонах и полосах нашей страны. Об этом можно узнать по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От "Каннского льва" до "Оскара": Динара Сатжан пожелала Баян Алагузовой новых высот
10:45, Сегодня
От "Каннского льва" до "Оскара": Динара Сатжан пожелала Баян Алагузовой новых высот
Впервые за 40 лет в Казахстане начали очистку ключевого водного объекта
10:10, 26 июня 2025
Впервые за 40 лет в Казахстане начали очистку ключевого водного объекта
Чем будет заниматься Комитет водного хозяйства
15:58, 13 августа 2024
Чем будет заниматься Комитет водного хозяйства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: