В Казахстане построят водный щит для двух регионов

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 9 января 2026 года, выступило с хорошей новостью. Так, в Акмолинской области стартует мегапроект на реке Есиль, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, проект строительства Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы.

Отмечено, что новый гидротехнический объект сможет аккумулировать до 873 млн кубометров паводковой воды и обеспечит защиту населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей от подтоплений.

Начало реализации проекта запланировано уже в 2026 году.

Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов, контррегулятор позволит удерживать и перераспределять часть паводковых вод. Это обеспечит их безопасный пропуск в нижнем течении реки Есиль, стабильную работу Сергеевского и Петропавловского водохранилищ Северо-Казахстанской области, а также подачу поливной воды на площадь до 25 тысяч гектаров орошаемых земель.

