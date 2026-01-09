В Казахстане построят водный щит для двух регионов
По данным ведомства, проект строительства Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы.
Отмечено, что новый гидротехнический объект сможет аккумулировать до 873 млн кубометров паводковой воды и обеспечит защиту населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей от подтоплений.
Начало реализации проекта запланировано уже в 2026 году.
Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов, контррегулятор позволит удерживать и перераспределять часть паводковых вод. Это обеспечит их безопасный пропуск в нижнем течении реки Есиль, стабильную работу Сергеевского и Петропавловского водохранилищ Северо-Казахстанской области, а также подачу поливной воды на площадь до 25 тысяч гектаров орошаемых земель.
Материал по теме
Днем ранее Минводы предоставило интересные сведения о том, что можно и чего нельзя делать в водоохранных зонах и полосах нашей страны. Об этом можно узнать по следующей ссылке.