Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности: новые правила

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 26 августа 2025 года утвердил Правила выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности выдают Департаменты по чрезвычайным ситуациям областей, городов республиканского значения, столицы МЧС РК.

Для получения заключения следует подать заявление в форме электронного документа через веб-портал "электронного правительства" в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование".

Какие документы требуются:

электронное заявление, подписанное ЭЦП услугополучателя;

копия утвержденной в установленном порядке проектной (проектно-сметной) документации;

копия положительного экспертного заключения;

копии документов, подтверждающих соответствие продукции, включая показатели предела огнестойкости, класса пожарной опасности строительных конструкций (в том числе конструкций заполнения проемов), а также показателей пожарной опасности строительных материалов (в том числе, отделочных).

Услуга оказывается бесплатно в срок до 15 рабочих дней.

В "личный кабинет" услугополучателю направляется информация о статусе рассмотрения заявления на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

После подачи заявления на оказание государственной услуги работник канцелярии услугодателя осуществляет регистрацию заявления на Портале, услугополучатель получает уведомление о приеме документов, руководитель услугодателя определяет исполнителя заявления.

Исполнитель услугодателя в течение двух рабочих дней с момента получения документов проверяет полноту представленных документов.

В случае предоставления полного пакета документов для получения заключения исполнитель услугодателя проводит пожарно-техническое обследование построенного объекта.

В правилах говорится, что в случае положительного решения о выдаче заключения услугодатель формирует электронную форму заключения.

При вынесении решения об отказе в оказании государственной услуги услугодатель в течение одного рабочего дня уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель выдает разрешение либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Основаниями для отказа могут быть:

несоответствие выполненных строительно-монтажных работ на объекте требованиям утвержденной в установленном порядке проектной (проектно-сметной) документации;

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Руководитель услугодателя в течение одного рабочего дня подписывает электронный результат и осуществляет его выдачу посредством портала.

Копия результата оказания государственной услуги направляется в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по территориальности в день его выдачи по системе электронного документооборота.

Услугодатель в указанный срок уведомляет заявителей о своем решении в выдаче заключения с одновременной выдачей соответствующего заключения.

Установлено, что документы для получения заключения, а также его результаты формируются в дело в бумажном формате.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2026 года.

