Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на 30 октября
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 30 октября 2024 года.
Из него следует, что казахстанцам не стоит ждать улучшения погодных условий.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны днем ожидается сильный дождь... По республике прогнозируются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, востоке, в горных районах юго-востока – гололед".РГП "Казгидромет"
По данным гидрометцентра, погода без осадков ожидается лишь на юго-востоке страны.
Ранее синоптики рассказали, что атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября 2024 года.
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