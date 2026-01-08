Иностранцы платят, казахстанцы – нет: как игорные зоны принесут миллиарды тенге в бюджет

В некоторых регионах Казахстана провели социально-экономическое исследование возможности создания игорных зон, доступных исключительно для иностранных граждан. Итоги его озвучили Zakon.kz 8 января 2026 года в пресс-службе Министерства туризма и спорта.

Так, речь идет о казино, ориентированных только на зарубежных туристов, без допуска граждан Казахстана.

Специалисты, ссылаясь на мировой опыт, отмечают, что подобные игорные зоны способны привлекать туристов и развивать курортную инфраструктуру, при этом не оказывая прямого влияния на внутреннюю социальную среду.

Согласно результатам исследования, в Мангистауской области 46% жителей поддержали открытие казино для иностранных туристов.

Экономические расчеты показывают, что к 2029 году регион смогут посетить около 148 тысяч иностранцев, что создаст примерно 7 тысяч постоянных рабочих мест и принесет в бюджет 1,2 млрд тенге налогов.

Также в области Жетысу 67% опрошенных выразили согласие с созданием казино, доступных только для иностранцев. По прогнозам, к 2029 году область будет ежегодно принимать до 36 тысяч туристов, что обеспечит около 700 рабочих мест и налоговые поступления в размере 2,4 млрд тенге в год.

В Алматинской области 54,5% респондентов поддержали ограниченные игорные зоны для иностранцев. Согласно экономическому анализу, к 2030 году количество иностранных туристов составит около 22 810 человек, а две новые зоны, планируемые к открытию до 2028 года, принесут 6,5 млрд тенге налогов и создадут 2 тысячи постоянных рабочих мест.

"Создание и функционирование этих игорных зон будет осуществляться в строгом соответствии с законом "Об игорном бизнесе". Конкретные границы зон будут определены местными исполнительными органами, при этом доступ в них предусмотрен исключительно для иностранных граждан", – подытожили в Минтуризма.

Еще в ноябре 2025 года аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге рассказывал о планах развития игорного бизнеса в регионе. Читайте об этом тут.