#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Общество

Иностранцам, посещающим Казахстан, объявили приятную новость

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 17:06 Фото: pexels
Запущен цифровой помощник казахстанской полиции для иностранных граждан. Об этом сегодня, 30 января 2026 года, объявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что в рамках цифровизации полиция разработала удобное мобильное решение для информирования иностранных граждан, посещающих нашу страну.

"Сервис доступен на 4 языках: казахском, русском, английском и китайском. В приложении можно получить информацию о порядке пребывания в РК, услугах миграционной службы, нормах административного законодательства, а также воспользоваться картами 2GIS и Яндекс, узнать о такси, связи и городских сервисах. В экстренных ситуациях предусмотрена кнопка "102" для обращения в полицию".Пресс-служба МВД РК

Как пояснили в ведомстве, воспользоваться сервисом можно в аэропортах, на ж/д вокзалах, в ТРЦ, гостиницах, АЗС и супермаркетах – достаточно иметь смартфон.

5 декабря 2025 года мы писали, что иностранцам в Казахстане объявили важную информацию по оформлению ИИН.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Курсы валют на выходные дни: 31 января и 1 февраля
17:12, Сегодня
Курсы валют на выходные дни: 31 января и 1 февраля
В МВД заявили о задержаниях и арестах по делу о незаконном пересечении границы Казахстана
15:52, 28 января 2026
В МВД заявили о задержаниях и арестах по делу о незаконном пересечении границы Казахстана
Команда Димаша Кудайбергена объявила приятную новость
18:06, 14 января 2026
Команда Димаша Кудайбергена объявила приятную новость
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
18:17, Сегодня
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
Узбекский чемпион Азии попался на допинге: подробности
17:51, Сегодня
Узбекский чемпион Азии попался на допинге: подробности
"Кубок Ивана Ярыгина": Казахстан опять проиграл России в финале
17:41, Сегодня
"Кубок Ивана Ярыгина": Казахстан опять проиграл России в финале
Карлос Алькарас установил невероятное личное достижение на ТБШ
17:38, Сегодня
Карлос Алькарас установил невероятное личное достижение на ТБШ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: