Иностранцам, посещающим Казахстан, объявили приятную новость

Запущен цифровой помощник казахстанской полиции для иностранных граждан. Об этом сегодня, 30 января 2026 года, объявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что в рамках цифровизации полиция разработала удобное мобильное решение для информирования иностранных граждан, посещающих нашу страну.

"Сервис доступен на 4 языках: казахском, русском, английском и китайском. В приложении можно получить информацию о порядке пребывания в РК, услугах миграционной службы, нормах административного законодательства, а также воспользоваться картами 2GIS и Яндекс, узнать о такси, связи и городских сервисах. В экстренных ситуациях предусмотрена кнопка "102" для обращения в полицию". Пресс-служба МВД РК

Как пояснили в ведомстве, воспользоваться сервисом можно в аэропортах, на ж/д вокзалах, в ТРЦ, гостиницах, АЗС и супермаркетах – достаточно иметь смартфон.

