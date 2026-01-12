Названы регионы Казахстана, по которым 12-15 января резко ударят сильные морозы

В Астане и ряде областей Казахстана в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, которые достигнут отметки в -38°С. Об этом говорится в штормовом предупреждении на 12, 13, 14 и 15 января 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области 13 января на севере области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -23-28°С, 14 января дальнейшее понижение ночью до -25-30°С.

В Северо-Казахстанской области 13 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -20-25°С, 14-15 января дальнейшее понижение ночью до -30-35°С, на севере, востоке области -38°С.

В Акмолинской области 13 января на севере, востоке области ожидается понижение температуры воздуха ночью до -18-23°С, 14-15 января дальнейшее понижение ночью до -23-28°С, на севере, востоке области -35°С.

В Астане: 14-15 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -26-28°С.

В Павлодарской области 13 января на севере области ожидается понижение температуры воздуха ночью до -18-23°С, 14-15 января дальнейшее понижение ночью до -30-35°С, на севере области -38°С.

В Карагандинской области 14 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -15-20°С, на севере области -25-30°С.

В области Абай 14 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -20-25°С, на западе области -28°С, 15 января дальнейшее понижение ночью до -30-35°С.

В Восточно-Казахстанской области 14 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -18-23°С, на востоке области -27°С, 15 января дальнейшее понижение ночью до -30-35°С, на востоке области -38°С.

В Западно-Казахстанской области 15 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -10-15°С.

В Актюбинской области 15 января ожидается понижение температуры воздуха ночью до -17-22°С.

Ранее синоптики заявили, что зима заявит о своих правах. Из их прогноза на 13-15 января 2026 года следовало, что морозы до -38°С обрушатся на Казахстан.