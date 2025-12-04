#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

В Казахстане ужесточат требования к судебным исполнителям по взысканию алиментов

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова 4 декабря 2025 года в кулуарах Сената рассказала о принимаемых ведомством мерах касательно взыскания алиментов, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр заверила, что Министерство юстиции на постоянной основе принимает системные меры, чтобы улучшить ситуацию по взысканию алиментов.

"Например, в настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект по совершенствованию судебно-исполнительного производства. Будут ужесточаться требования к судебным исполнителям. Кроме того, Минюстом осуществляются активные меры по цифровизации всех регулируемых сфер", – сказала Мерсалимова.

О том, платят ли алименты усыновленному ребенку, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
