В Казахстане ужесточат требования к судебным исполнителям по взысканию алиментов

Вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова 4 декабря 2025 года в кулуарах Сената рассказала о принимаемых ведомством мерах касательно взыскания алиментов, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр заверила, что Министерство юстиции на постоянной основе принимает системные меры, чтобы улучшить ситуацию по взысканию алиментов.

"Например, в настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект по совершенствованию судебно-исполнительного производства. Будут ужесточаться требования к судебным исполнителям. Кроме того, Минюстом осуществляются активные меры по цифровизации всех регулируемых сфер", – сказала Мерсалимова.

