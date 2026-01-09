#Казахстан в сравнении
Общество

Тепло от +9°С до +15°С ждет Алматы и Шымкент, Астану – морозы: погода на выходные

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 15:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" представили подробный прогноз погоды на 10, 11 и 12 января 2026 года для жителей Алматы, Астаны и Шымкента. По данным специалистов, в то время как на юге Казахстана ожидается почти весеннее тепло, в столице страны морозная погода сохранится, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 10 января: переменная облачность, без осадков.
  • 11 января: переменная облачность, без осадков. Днем ветер поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -1+1°С.
  • 12 января: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Порывы ветра 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +2+4°С.
  • 11 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.
  • 12 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +7+9°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С.
  • 11 января: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.
  • 12 января: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.

О непривычно теплой зиме мы уже рассказывали. К примеру, в январе 2026 года любимейшее водохранилище в Алматинской области и крупнейшее в Казахстане осталось незамерзшим. Кто-то даже рискнул искупаться.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 15:58
Трава в январе и завтраки на летниках: алматинцы обсуждают аномально теплую зиму

Кроме того, в ближайшие дни часть Казахстана зальют дожди. Об этом можно узнать по следующей ссылке.

