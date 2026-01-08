#Казахстан в сравнении
Общество

"Кто-то уже купался!": казахстанцы о незамерзшем Капшагае

Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:29 Фото: Zakon.kz
Часто казахстанцы зимой устремлялись на замерзшее Капшагайское водохранилище, чтобы полюбоваться редкими "ледяными цветами", а также для рыбалки и прогулок по крепкому льду. Но природа преподнесла сюрпризы, сообщает Zakon.kz.

Так, в январе 2026 года любимейшее водохранилище в Алматинской области и крупнейшее в Казахстане осталось незамерзшим.

Очевидцы делятся кадрами прошлых лет. Отмечая, что волны на воде напоминают больше весну. Также уточняя, что последний раз такая зима была примерно в 2016 году.

  • Ничего страшного, еще все впереди... в марте.
  • К сожалению, нет льда. Любители зимней рыбалки недовольны.
  • Отличная зима!
  • Лучшая зима.
  • Я видел, уже кто-то купался, открыл, так сказать, купальный сезон 2026 года.
  • Кто пишет – зима должна быть зимой, кому она должна? Отличная зима в этом году. Многие страны вообще счастливы, даже не знают, что такое снег.
  • Это специально не замерзла вода, чтобы не мусорили, как в прошлые года.
  • Интересно, будут ли крещенские морозы в этом году, – пишут пользователи Казнета, отвечая на вопрос об отношении к теплой зиме.

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:29
На крупнейшем водохранилище Казахстана "распустились" ледяные цветы

6 января мы также рассказывали о том, что происходит в Алматы. Жители и гости города активно делятся кадрами из солнечного мегаполиса.

Также известно, что в ближайшие дни – 9 и 10 января – температура в мегаполисе поднимется до +7°С.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
