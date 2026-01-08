"Кто-то уже купался!": казахстанцы о незамерзшем Капшагае
Часто казахстанцы зимой устремлялись на замерзшее Капшагайское водохранилище, чтобы полюбоваться редкими "ледяными цветами", а также для рыбалки и прогулок по крепкому льду. Но природа преподнесла сюрпризы, сообщает Zakon.kz.
Так, в январе 2026 года любимейшее водохранилище в Алматинской области и крупнейшее в Казахстане осталось незамерзшим.
Очевидцы делятся кадрами прошлых лет. Отмечая, что волны на воде напоминают больше весну. Также уточняя, что последний раз такая зима была примерно в 2016 году.
- Ничего страшного, еще все впереди... в марте.
- К сожалению, нет льда. Любители зимней рыбалки недовольны.
- Отличная зима!
- Лучшая зима.
- Я видел, уже кто-то купался, открыл, так сказать, купальный сезон 2026 года.
- Кто пишет – зима должна быть зимой, кому она должна? Отличная зима в этом году. Многие страны вообще счастливы, даже не знают, что такое снег.
- Это специально не замерзла вода, чтобы не мусорили, как в прошлые года.
- Интересно, будут ли крещенские морозы в этом году, – пишут пользователи Казнета, отвечая на вопрос об отношении к теплой зиме.
6 января мы также рассказывали о том, что происходит в Алматы. Жители и гости города активно делятся кадрами из солнечного мегаполиса.
Также известно, что в ближайшие дни – 9 и 10 января – температура в мегаполисе поднимется до +7°С.
