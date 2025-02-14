От -15°С в Астане до +10°С в Шымкенте: о погоде на выходные

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О погоде на 15-17 февраля 2025 года в трех крупнейших городах рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, в Алматы ожидается незначительное потепление. Жителей Шымкента ждет тепло до +10°С. В Астане тем временем возможен снег и мороз -15°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -4-6°.

переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -4-6°. 16 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Днем гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -3-5°.

переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Днем гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -3-5°. 17 февраля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -3-5°. Прогноз погоды по Алматы 15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -5-7° мороза, днем +3+5°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -5-7° мороза, днем +3+5°. 16 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0-2°.

переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0-2°. 17 февраля: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°. Прогноз погоды по Шымкенту 15 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Днем порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +4+6°.

переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Днем порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +4+6°. 16 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +2+4°.

переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +2+4°. 17 февраля: переменная облачность, в первой половине ночи снег, туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +8+10°. Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные – с 15 по 17 февраля 2025 года – республику накроет новый циклон, который принесет не только осадки и ветер, но и долгожданное тепло.

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