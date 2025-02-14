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Общество

От -15°С в Астане до +10°С в Шымкенте: о погоде на выходные

От -15°С мороза в Астане до +10°С в Шымкенте: о погоде на выходные, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:06 Фото: pxhere
О погоде на 15-17 февраля 2025 года в трех крупнейших городах рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, в Алматы ожидается незначительное потепление. Жителей Шымкента ждет тепло до +10°С. В Астане тем временем возможен снег и мороз -15°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -4-6°.
  • 16 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Днем гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -3-5°.
  • 17 февраля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -3-5°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -5-7° мороза, днем +3+5°.
  • 16 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0-2°.
  • 17 февраля: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Днем порывы ветра поднимутся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +4+6°.
  • 16 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +2+4°.
  • 17 февраля: переменная облачность, в первой половине ночи снег, туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +8+10°.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные – с 15 по 17 февраля 2025 года – республику накроет новый циклон, который принесет не только осадки и ветер, но и долгожданное тепло.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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