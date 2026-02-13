#Казахстан в сравнении
События

Городская коалиция приступает к системной разъяснительной работе во всех районах Алматы

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 21:45 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
13 февраля 2022 года в городе Алматы состоялось первое заседание городской Общенациональной коалиции в поддержку проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Это событие стало важным этапом общественной консолидации вокруг предстоящих конституционных реформ и продемонстрировало готовность политических и общественных сил города к совместной ответственности за будущее страны.

В заседании приняли участие представители политических партий, общественных объединений, научно-экспертного сообщества, интеллигенции, ветеранских организаций, известные юристы и активисты молодежных движений. Свыше 200 участников подтвердили свою готовность к активной разъяснительной работе и открытому диалогу с жителями мегаполиса.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Заседание открыл председатель Алматинского городского филиала партии AMANAT Станислав Канкуров. В своем выступлении он подчеркнул, что решение о проведении республиканского референдума принято Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в рамках стратегического курса на построение Справедливого Казахстана.

Было отмечено, что проект новой Конституции стал результатом широкого общенационального диалога и отражает принцип "Справедливый Казахстан: Закон и порядок", предполагающий укрепление верховенства закона, повышение ответственности государственных институтов и расширение участия граждан в управлении страной.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Накануне в столице была создана Общенациональная коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!", объединившая пять ведущих политических партий и более 300 общественных организаций. В продолжение этой инициативы в Алматы сформирован городской штаб коалиции, в состав которого вошли представители широкого спектра общественно-политических сил.

По итогам голосования председателем городской коалиции единогласно избран председатель маслихата города Алматы, член Комиссии по конституционной реформе Мейіржан Отыншиев.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В своем выступлении Мейіржан Отыншиев подчеркнул, что создание коалиции стало свидетельством широкой общественной консолидации вокруг стратегических преобразований.

"Новая Конституция адаптирует правовую основу государства к современным требованиям, усиливает ответственность ветвей власти и укрепляет институты доверия между обществом и государством. Ее идеологическим ядром является принцип Справедливого Казахстана, основанный на верховенстве закона, защите прав человека и развитии человеческого капитала", – отметил он.

Председатель Алматинского городского филиала "Народнной партиии Казахстана" Бейбіт Кусайынов подчеркнул историческую значимость предстоящего референдума и важность открытого информирования граждан.

Председатель Алматинского городского филиала партии Respublica Шолпан Абдихаликова выразила поддержку процессу общественного обсуждения проекта Конституции.

Председатель Алматинского городского филиала Демократической партии Казахстана "Ақ жол" Аскар Бискультанов акцентировал внимание на необходимости соблюдения баланса ветвей власти, усиления парламентского контроля и расширения гарантий прав человека, в том числе в цифровой среде.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Председатель Алматинского городского филиала партии "Ауыл" Ахметбек Конырбаев подтвердил готовность активно участвовать в разъяснительной работе.

Участники заседания подчеркнули, что референдум является важнейшим инструментом прямой демократии и предоставляет гражданам возможность самостоятельно определить дальнейший вектор политического и правового развития страны. Окончательное решение по проекту новой Конституции будет принято народом на республиканском референдуме.

Городская коалиция приступает к масштабной, системной и открытой информационно-разъяснительной кампании во всех районах Алматы, обеспечивая широкий общественный диалог и вовлечение горожан в обсуждение конституционных изменений.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
