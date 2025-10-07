После скандала с "зубными" выплатами казахстанцы нашли новый способ тратить пенсионные

В Казахстане резко увеличилось количество заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты офтальмологических услуг, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Data Hub со ссылкой на данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Отмечается, что в сентябре было исполнено 1611 заявлений на сумму 1,4 млрд тенге. Это в 5,8 раза больше по числу и в 7 раз больше по сумме, чем месяцем ранее. В сравнении со средними показателями за последние 12 месяцев рост составил 7,9 и 9,3 раза соответственно.

Резкий рост произошел на фоне ограничения использования пенсионных средств на стоматологические услуги. С 15 сентября "Отбасы банк" прекратил прием таких заявлений из-за многочисленных фактов фальсификации.

Тем временем казахстанцы продолжают активно использовать пенсионные средства для улучшения жилищных условий. В сентябре было исполнено 128,9 тыс. заявлений на 73,3 млрд тенге – рост на 20% по сравнению с августом. Возвраты средств по этой категории остались на уровне предыдущего месяца.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала, что ведомство не планирует пересматривать приказ, исключающий стоматологические услуги из списка целей для снятия пенсионных накоплений.

