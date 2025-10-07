После скандала с "зубными" выплатами казахстанцы нашли новый способ тратить пенсионные
Об этом пишет Data Hub со ссылкой на данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Отмечается, что в сентябре было исполнено 1611 заявлений на сумму 1,4 млрд тенге. Это в 5,8 раза больше по числу и в 7 раз больше по сумме, чем месяцем ранее. В сравнении со средними показателями за последние 12 месяцев рост составил 7,9 и 9,3 раза соответственно.
Резкий рост произошел на фоне ограничения использования пенсионных средств на стоматологические услуги. С 15 сентября "Отбасы банк" прекратил прием таких заявлений из-за многочисленных фактов фальсификации.
Тем временем казахстанцы продолжают активно использовать пенсионные средства для улучшения жилищных условий. В сентябре было исполнено 128,9 тыс. заявлений на 73,3 млрд тенге – рост на 20% по сравнению с августом. Возвраты средств по этой категории остались на уровне предыдущего месяца.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала, что ведомство не планирует пересматривать приказ, исключающий стоматологические услуги из списка целей для снятия пенсионных накоплений.