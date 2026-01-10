Началось январское ЕНТ: 75% абитуриентов сдадут тестирование на казахском языке

Сегодня, 10 января 2026 года, началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля, сообщает Zakon.kz.

Около 187 тыс. человек подали заявления для участия, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Из них 75,2% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,6% – на русском, 189 человек – на английском языке.

"Стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. Наиболее часто выбираемой комбинацией профильных предметов является "Математика-Физика" – 19,2%. Это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации "Биология-Химия" – 16,9% и "Творческий экзамен" – 9,7%. Соответственно, будущие медики и специалисты творческих сфер. В программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии", – рассказали в Министерстве науки и высшего образования.

В ведомстве подчеркнули, что в 2026 году формат ЕНТ остался без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120, из них 20 приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий на каждый из двух профильных предметов.

Максимальный возможный результат – 140 баллов.

На все про все отводится четыре часа, но для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.

В январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучавшиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

9 января, в преддверии тестирования, абитуриентов ознакомили с важными правилами.