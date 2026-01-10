#Казахстан в сравнении
Началось январское ЕНТ: 75% абитуриентов сдадут тестирование на казахском языке

Единое национальное тестирование , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 10:47 Фото: gov.kz
Сегодня, 10 января 2026 года, началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля, сообщает Zakon.kz.

Около 187 тыс. человек подали заявления для участия, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Из них 75,2% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,6% – на русском, 189 человек – на английском языке.

"Стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. Наиболее часто выбираемой комбинацией профильных предметов является "Математика-Физика" – 19,2%. Это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации "Биология-Химия" – 16,9% и "Творческий экзамен" – 9,7%. Соответственно, будущие медики и специалисты творческих сфер. В программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии", – рассказали в Министерстве науки и высшего образования.

В ведомстве подчеркнули, что в 2026 году формат ЕНТ остался без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120, из них 20 приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий на каждый из двух профильных предметов.

Максимальный возможный результат – 140 баллов.

На все про все отводится четыре часа, но для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.

В январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучавшиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

9 января, в преддверии тестирования, абитуриентов ознакомили с важными правилами.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
