Будто китайский дракон медленно спускается с гор: сказочный Шымбулак восхитил Казнет

Фото: Instagram/dots_foto

Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал впечатляющее видео с Шымбулака, на котором запечатлен момент, как с наступлением вечера на горнолыжном курорте почти одновременно загораются огни трасс, сообщает Zakon.kz.

Ролик он 11 января опубликовал на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) "Так наступает вечер на Шымбулаке и зажигаются его огни", – написал Доценко под постом. Армия поклонников оставила множество комментариев под постом. Как быстро наступает у нас вечер, и как это красиво!

Какая красота. Вы как всегда талант!

Очень атмосферно! Я поражаюсь вашему умению выбирать ракурсы.

Такое ощущение, будто китайский дракон, не спеша, вниз спускается. Сказочно красиво! 9 января Дмитрий Доценко в Instagram опубликовал серию атмосферных снимков телебашни Коктобе.



