#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Общество

Будто китайский дракон медленно спускается с гор: сказочный Шымбулак восхитил Казнет

Шымбулак, Дмитрий Доценко, видео , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 22:02 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал впечатляющее видео с Шымбулака, на котором запечатлен момент, как с наступлением вечера на горнолыжном курорте почти одновременно загораются огни трасс, сообщает Zakon.kz.

Ролик он 11 января опубликовал на своей странице в Instagram.

"Так наступает вечер на Шымбулаке и зажигаются его огни", – написал Доценко под постом.

Армия поклонников оставила множество комментариев под постом.

  • Как быстро наступает у нас вечер, и как это красиво!
  • Какая красота. Вы как всегда талант!
  • Очень атмосферно! Я поражаюсь вашему умению выбирать ракурсы.
  • Такое ощущение, будто китайский дракон, не спеша, вниз спускается. Сказочно красиво!

9 января Дмитрий Доценко в Instagram опубликовал серию атмосферных снимков телебашни Коктобе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Это не Европа: алматинский фотограф восхитил Казнет сказочной красотой одного из аулов
21:11, 02 августа 2025
Это не Европа: алматинский фотограф восхитил Казнет сказочной красотой одного из аулов
Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет
20:38, 10 ноября 2024
Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет
Величественная луна над пиком Абая: видео алматинского фотографа поразило Казнет
21:40, 05 октября 2025
Величественная луна над пиком Абая: видео алматинского фотографа поразило Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: