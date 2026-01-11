Будто китайский дракон медленно спускается с гор: сказочный Шымбулак восхитил Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал впечатляющее видео с Шымбулака, на котором запечатлен момент, как с наступлением вечера на горнолыжном курорте почти одновременно загораются огни трасс, сообщает Zakon.kz.
Ролик он 11 января опубликовал на своей странице в Instagram.
"Так наступает вечер на Шымбулаке и зажигаются его огни", – написал Доценко под постом.
Армия поклонников оставила множество комментариев под постом.
- Как быстро наступает у нас вечер, и как это красиво!
- Какая красота. Вы как всегда талант!
- Очень атмосферно! Я поражаюсь вашему умению выбирать ракурсы.
- Такое ощущение, будто китайский дракон, не спеша, вниз спускается. Сказочно красиво!
9 января Дмитрий Доценко в Instagram опубликовал серию атмосферных снимков телебашни Коктобе.
