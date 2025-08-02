Это не Европа: алматинский фотограф восхитил Казнет сказочной красотой одного из аулов

Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео из аула имени Наги Ильясова в Кызылординской области, сравнив его с европейским городком, сообщает Zakon.kz.

Ролик он разместил 2 августа на своей странице в Instagram. По словам блогера, село входит в пятерку лучших сел Казахстана.

"Это не Европа, это село в Кызылординской области", – написал автор.

Он отметил чистоту улиц, фонтан на площади, аккуратные тротуары и башню с часами, добавив, что вечером аул превращается в "живую открытку" благодаря мягкой подсветке.

По словам фотографа, на территории аула высажено полмиллиона цветов, включая петунии, бархатцы и канны. Газоны занимают два гектара и остаются зелеными даже в жару. В селе проживают около двух тысяч человек, здесь есть школа, детский сад, поликлиника, магазины и современный спорткомплекс.

Доценко подчеркнул, что благоустройство аула – результат многолетнего труда и личного вклада Героя Труда Казахстана Абзала Ералиева.

"Он посеял не только рис, но и красоту", – написал фотограф.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей.

Пусть все села и аулы в Казахстане будут такими!

Вот это да! Сказать, что я в шоке, ничего не сказать! Красотища!

Только патриот может сделать столько для своей страны. Слава таким людям. Побольше таких людей!

30 июля Дмитрий Доценко на своей странице в Instagram опубликовал атмосферную фотоподборку гор.

