Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал подписчиков серией потрясающих снимков, сообщает Zakon.kz.

10 ноября на своей странице в Instagram он опубликовал красивые виды алматинских гор после снега.

"Немного красивых видов после ноябрьского снега. Горы были просто великолепны. Поснимал разные планы. Пишите, какое фото понравилось больше", – написал Доценко под постом.

Новая публикация набрала множество лайков и комментариев:

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Все фото чудесны! А пруд с ивушками! Каждое фото – шедевр! Да еще на фоне заснеженных гор!

Красавица Алматушечка!

Ранее Дмитрий Доценко разместил новое видео, порадовав армию ценителей его творчества. Мастер снял для подписчиков почти кино о жизни одной из самых известных птиц, живущих по соседству с человеком.