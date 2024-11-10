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Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет

Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 20:38 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал подписчиков серией потрясающих снимков, сообщает Zakon.kz.

10 ноября на своей странице в Instagram он опубликовал красивые виды алматинских гор после снега.

"Немного красивых видов после ноябрьского снега. Горы были просто великолепны. Поснимал разные планы. Пишите, какое фото понравилось больше", – написал Доценко под постом.

Новая публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Нереально красивые фотографии! 
  • Все фото чудесны! А пруд с ивушками! Каждое фото – шедевр! Да еще на фоне заснеженных гор!
  • Красавица Алматушечка!

Ранее Дмитрий Доценко разместил новое видео, порадовав армию ценителей его творчества. Мастер снял для подписчиков почти кино о жизни одной из самых известных птиц, живущих по соседству с человеком. 

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