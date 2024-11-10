Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал подписчиков серией потрясающих снимков, сообщает Zakon.kz.
10 ноября на своей странице в Instagram он опубликовал красивые виды алматинских гор после снега.
"Немного красивых видов после ноябрьского снега. Горы были просто великолепны. Поснимал разные планы. Пишите, какое фото понравилось больше", – написал Доценко под постом.
Новая публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Нереально красивые фотографии!
- Все фото чудесны! А пруд с ивушками! Каждое фото – шедевр! Да еще на фоне заснеженных гор!
- Красавица Алматушечка!
Ранее Дмитрий Доценко разместил новое видео, порадовав армию ценителей его творчества. Мастер снял для подписчиков почти кино о жизни одной из самых известных птиц, живущих по соседству с человеком.
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