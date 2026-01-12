Акимат Астаны сделал важное заявление на фоне снегопада и ухудшения погоды

В ночь на 12 января 2026 года Астану накрыл сильный снегопад. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, а акимат призвал горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности, сообщает Zakon.kz.

В публикации ведомства сказано, что только за одну ночь из столицы вывезли более 18 тысяч кубометров снега 1 277 рейсами большегрузов.

"С утра 12 января в снегоуборочных работах задействованы более 3 000 дорожных рабочих и почти 2 000 единицы спецтехники. В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках". Пресс-служба акимата Астаны

Также отмечено, что для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью.

Далее идет важное обращение:

"Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях".

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в городе. Так, сегодня, 12 января, ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С. Уже 13 января столбики термометра опустятся до -15°С.