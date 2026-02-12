#Казахстан в сравнении
Общество

Акимат Алматы обратился к жителям с важной информацией из-за снегопада и мороза

Аппаратно-студийный комплекс Казахского радиотелецентра, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 20:11 Фото: pexels
Акимат Алматы 12 февраля обратился к жителям в связи с ожидаемым снегопадом и понижением температуры воздуха, призвав соблюдать меры предосторожности на дорогах и тротуарах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, городские службы переведены на усиленный режим работы. Все производственные базы работают круглосуточно, организованы дежурства техники и персонала для своевременной очистки улиц и обеспечения безопасности движения.

По данным акимата, к работе готовы 1030 единиц специализированной техники и 2710 дорожных рабочих. До начала интенсивных осадков на магистралях задействуют 210 пескоразбрасывателей, также предусмотрена превентивная обработка дорог жидкими реагентами для предотвращения гололеда. Во дворах и на внутриквартальных территориях будут работать 1790 дорожных рабочих и 256 единиц техники.

Для контроля ситуации сформированы 75 мобильных бригад, которые будут патрулировать участки повышенной опасности – спуски, подъемы, развязки и дороги с интенсивным движением. В готовности находятся и службы экстренного реагирования: дежурство несут спасатели и подразделения ДЧС, задействованы десятки единиц техники и сотни сотрудников.

В акимате призвали водителей соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходов – быть внимательными на тротуарах и осторожными вблизи зданий в период гололеда и снегопада.

А о том, какая погода ждет жителей Алматы в ближайшие три дня, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
