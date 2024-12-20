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События

Снегопад в Алматы: акимат сделал заявление

Снегопад в Алматы: акимат сделал заявление , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 23:17 Фото: акимат Алматы
Коммунальные службы Алматы 20 декабря продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения безопасного передвижения по городу в условиях обильного снегопада, вызванного резкими изменениями погоды. Об этом заявили в акимате мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, 20 декабря с 8:00 началось выпадение снега, который завершился в 22:00. По состоянию на 21:30 в городе выпало 12 см снега, в горной местности – 18 см.

"После начала снегопада в горных и предгорных районах, а затем и по всей территории города была начата противогололедная обработка дорог с использованием 2450 тонн материалов. Первый этап завершен к 16.30. После заката температура резко снизилась с 0°C до -4°C, что при усиленном снегопаде привело к образованию наледи. С 17.30 проведена повторная обработка. С 22.00 начато прометание проезжих частей дорог с посыпанием противогололедными реагентами. Все работы выполняются непрерывно, чтобы обеспечить безопасность передвижения по городу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночное время планируется сгребание и прометание дорог силами 21 колонны техники.

С 16 декабря вывезено более 46 тыс. куб. м снега.

Для борьбы с последствиями снегопада задействовано:

  • 603 единицы спецтехники, включая 130 пескоразбрасывателей;
  • 1034 дорожных рабочих днем и 957 ночью;
  • 70 единиц малогабаритной техники для уборки тротуаров, парковочных зон, остановок и надземных переходов.

Основные этапы работ:

  • Посыпка противогололедными материалами каждые 5 см свежевыпавшего снега.
  • Сгребание и подметание снега колоннами машин.
  • Формирование снежных валов, их вывоз и зачистка прибордюрной части, удаление наледи.


"Просим жителей и гостей города соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия", – заключили в акимате.

20 декабря сильнейший снегопад в Алматы привел к транспортным заторам и сбоям в работе аэропорта. Что происходило в мегаполисе – читайте здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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