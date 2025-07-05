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Происшествия

В аэропорту Алматы пострадал ребенок: что произошло

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 14:56 Фото: akorda.kz
В Международном аэропорту Алматы на днях произошел инцидент с ребенком. Информация об этом появилась в социальных в сетях. В рассылке говорилось, что на мальчика упал осколок стекла. В пресс-службе воздушной гавани Zakon.kz рассказали, что же случилось на самом деле.

В соцсетях также отмечалось, что осколок попал в лоб. Помогли ребенку, по словам очевидцев, пассажиры.

В ответе на запрос корреспондента Zakon.kz 5 июля 2025 года дан следующий ответ.

Как оказалось, в терминале внутренних рейсов во время ожидания посадки ребенок, играя, внезапно побежал в сторону выхода на перрон и ударился о витражную стеклянную перегородку.

"Сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали и вызвали медицинскую службу аэропорта, а также скорую медицинскую помощь. Дежурные медицинские работники аэропорта оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Также известно, что состоянию ребенка ничего не угрожает.

В заключительной части обращения есть и обращение к родителям.

"Аэропорт Алматы призывает родителей несовершеннолетних детей быть более ответственными и усилить контроль за детьми. Важно соблюдать необходимые нормы и правила поведения".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

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29 мая в аэропорту Алматы задержали пассажирку, нарушившую правила поведения на борту международного авиарейса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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