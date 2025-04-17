Аэропорт Алматы предупредил о сбоях в расписании рейсов из-за военного парада
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
16 апреля 2025 года казахстанцев предупредили о временном закрытии воздушного пространства над Астаной. Уже сегодня, 17 апреля, пресс-служба Международного аэропорта Алматы выступила с ответным обращением к пассажирам, сообщает Zakon.kz.
Так, в воздушной гавани напомнили о временных изменениях в расписании рейсов в связи с ограничениями использования воздушного пространства над Астаной.
В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 до 13:00 в Астане будет временно закрыто воздушное пространство для подготовки и проведения военного парада.
Это повлечет за собой изменения в расписании некоторых рейсов, следующих в/из Астаны, включая направления из Алматы.
"Просим пассажиров учитывать данные ограничения при планировании поездок. Пассажиры, чьи рейсы будут затронуты корректировками, будут дополнительно проинформированы авиакомпаниями через контактные данные, указанные при бронировании".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
Также пассажирам стоит заранее уточнять актуальный статус рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.
Контактные телефоны:
- Справочная служба Международного аэропорта Алматы: +7 (727) 270 33 33, +7 (727) 270 48 49;
- Air Astana: +7 (727) 244 44 77, WhatsApp: +7 702 702 00 74;
- FlyArystan: +7 (727) 331 10 10, WhatsApp: +7 702 702 02 27;
- SCAT Airlines: +7 (7252) 99 88 80;
- Qazaq Air: +7 (727) 356 14 14.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript