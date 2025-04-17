Аэропорт Алматы предупредил о сбоях в расписании рейсов из-за военного парада

16 апреля 2025 года казахстанцев предупредили о временном закрытии воздушного пространства над Астаной. Уже сегодня, 17 апреля, пресс-служба Международного аэропорта Алматы выступила с ответным обращением к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Так, в воздушной гавани напомнили о временных изменениях в расписании рейсов в связи с ограничениями использования воздушного пространства над Астаной.

В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10:00 до 13:00 в Астане будет временно закрыто воздушное пространство для подготовки и проведения военного парада.

Это повлечет за собой изменения в расписании некоторых рейсов, следующих в/из Астаны, включая направления из Алматы.

"Просим пассажиров учитывать данные ограничения при планировании поездок. Пассажиры, чьи рейсы будут затронуты корректировками, будут дополнительно проинформированы авиакомпаниями через контактные данные, указанные при бронировании". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Также пассажирам стоит заранее уточнять актуальный статус рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.

Контактные телефоны:

Справочная служба Международного аэропорта Алматы: ‪+7 (727) 270 33 33‬, ‪+7 (727) 270 48 49‬;

Air Astana: ‪+7 (727) 244 44 77‬, WhatsApp: ‪+7 702 702 00 74‬;

FlyArystan: ‪+7 (727) 331 10 10, WhatsApp: ‪+7 702 702 02 27‬;

SCAT Airlines: ‪+7 (7252) 99 88 80‬;

Qazaq Air: ‪+7 (727) 356 14 14‬.

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