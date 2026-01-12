Назван источник финансирования ремонта дефектных участков платных дорог в Казахстане
Правда, сумму, необходимую для ремонта, в ведомстве назвать не смогли, сославшись на то, что проекты пока находятся в разработке.
"При этом финансирование ремонта будет осуществлено за счет средств, поступающих от платных автодорог", – говорится в ответе.
В министерстве дополнительно сообщили, что ежегодно комиссией в составе представителей Национального оператора и Национального центра качества дорожных активов в целях выявления дефектных участков производится весенний и осенний осмотр платных автомобильных дорог.
Наряду с этим в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения на платных участках производится работа по содержанию и ремонту автомобильных дорог.
При этом, отмечают в госоргане, количество дефектных участков может увеличиваться в зависимости от разных факторов.
Ранее мы писали, что взимание платы на участках, имеющих дефекты, будет приостановлено до момента устранения дефектов.