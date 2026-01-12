#Казахстан в сравнении
Назван источник финансирования ремонта дефектных участков платных дорог в Казахстане

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 15:18 Фото: Zakon.kz
В Министерстве транспорта в ответ на запрос нашей редакции прокомментировали вопрос финансирования ремонта дефектных участков платных дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Правда, сумму, необходимую для ремонта, в ведомстве назвать не смогли, сославшись на то, что проекты пока находятся в разработке.

"При этом финансирование ремонта будет осуществлено за счет средств, поступающих от платных автодорог", – говорится в ответе.

В министерстве дополнительно сообщили, что ежегодно комиссией в составе представителей Национального оператора и Национального центра качества дорожных активов в целях выявления дефектных участков производится весенний и осенний осмотр платных автомобильных дорог.

Наряду с этим в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения на платных участках производится работа по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

При этом, отмечают в госоргане, количество дефектных участков может увеличиваться в зависимости от разных факторов.

Ранее мы писали, что взимание платы на участках, имеющих дефекты, будет приостановлено до момента устранения дефектов.

Азамат Сыздыкбаев
