Бизнес на асфальте: как платные дороги Казахстана собрали 79 млрд тенге

Платные автотрассы в Казахстане из экспериментального инструмента постепенно превратились в устойчивый источник доходов. За 11 месяцев 2025 года водители заплатили за проезд по платным трассам 79 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Для сравнения: еще в 2023 году сборы составляли 30 млрд тенге, а в 2024 году – 53 млрд тенге. Рост – более чем в 2,5 раза за 2 года.

По данным профильного ведомства, все собранные средства направляются на ремонт и содержание платных участков, функционирование системы взимания платы и закупку дорожной техники. То есть модель формально замкнута: дорога сама себя обслуживает.

Сколько стоит проезд?

Тарифы в Казахстане остаются сравнительно умеренными. Для легковых автомобилей стоимость проезда составляет 2–2,5 тенге за 1 км при предоплате и постоплате. Для грузового транспорта в зависимости от категории и грузоподъемности – от 6–7 тенге до 37–44 тенге за километр.

При этом сеть платных дорог расширяется. По состоянию на октябрь 2025 года, по словам председателя правления АО "НК „КазАвтоЖол"" Дархана Иманашева, в эксплуатации находится 26 платных участков республиканских автодорог общей протяженностью 4883 км. Для сравнения: в 2023 году платными были около 3,2 тыс. км.

Фактически за два года страна перешла от точечных платных трасс к полноценной системе.

Платные дороги – изобретение XII века

Исторически платные дороги – один из самых старых способов финансирования инфраструктуры. В Европе они применялись еще в Средние века. В Англии уже в XII веке взималась плата за проезд, а с XV века ремонты отдельных дорог закреплялись актами парламента, разрешавшими сборы.

Современная модель оформилась в XX веке. Италия стала пионером: в 1924 году здесь ввели плату за проезд по 50-километровому участку автомагистрали возле Милана. За ней последовала Греция, а затем Франция, Испания и Португалия, активно использовавшие концессии для строительства дорог без прямого давления на бюджет.

Сегодня, по данным European Union Road Federation, больше всех на платных дорогах зарабатывает Франция – около 9 млрд евро в год. Италия получает более 5 млрд евро, Дания – почти 4,5 млрд евро. Австрия и Испания зарабатывают 1,7–1,8 млрд евро, Португалия и Норвегия – около 1 млрд евро.

Судя по динамике сборов и расширению сети, Казахстан движется именно по европейской модели: меньше прямой нагрузки на бюджет и больше ответственности самой дороги за собственное состояние.

Насколько до́роги доро́ги?

Если сравнивать тарифы, Казахстан остается в нижней части мирового рейтинга. Для ориентира:

Швейцария: два платных альпийских тоннеля, средняя стоимость проезда – 23,6 франка, или около 15 360 тенге.

Австрия: высокогорная дорога Гроссглокнер – 37,5 евро, или порядка 22 300 тенге.

США: Пенсильванская магистраль – самая дорогая в мире, 112,9 доллара, или около 57 600 тенге.

Среди самых дешевых платных дорог: трассы Новой Зеландии (719 тенге), Англии (1374 тенге), Ирландии (1439 тенге) и Германии (1796 тенге).

На этом фоне казахстанские тарифы выглядят символическими. Однако эффект достигается не ценой километра, а масштабом сети и трафика.

Что это значит для экономики?

Рост сборов до 79 млрд тенге – сигнал о том, что платные дороги в Казахстане перестали быть фискальной экзотикой. Они становятся отдельным инфраструктурным рынком со своей логикой: инвестиции – эксплуатация – возврат средств.

Согласно закону Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах", средства, собираемые на платных дорогах, поступают на отдельный счет и целевым образом направляются на:

содержание и ремонт трасс,

обслуживание системы взимания платы,

обновление дорожной техники,

обеспечение безопасности и комфортных условий движения.

Ключевой вопрос на следующем этапе – доверие. Для водителей важно понимать, что платный километр действительно отличается качеством, безопасностью и сервисом. Для государства – что система не превращается в скрытый налог, а остается инструментом развития транспортной инфраструктуры.