Общество

19 млрд тенге потратят на строительство защитной дамбы на Алаколе

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:57 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами касательно борьбы с размытием береговой линии на Алаколе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в настоящее время проекты по укреплению береговой линии реализуются в области Абай и Жетысуской области. В остальных регионах страны острых проблем, требующих срочного вмешательства в данной сфере, не наблюдается.

"Согласно постановлению правительства, предусмотрено проведение работ по укреплению береговой линии озера Алаколь. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация – ориентировочная стоимость проекта составляет 7,4 млрд тенге. Ожидается заключение экспертизы в ноябре текущего года", – сообщил премьер.

Согласно его ответу, в Жетысуской области на 2028-2029 годы запланирован проект строительства защитной дамбы в селе Коктума Алакольского района.

"В 2025 году Министерство водных ресурсов и ирригации направило 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета на начало реализации проекта, общая стоимость – 19,1 млрд тенге. На 2026-2028 годы в республиканском бюджете предусмотрено 3 млрд тенге для продолжения реализации проекта. Данные средства будут рассмотрены в рамках обсуждения проекта закона РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" в Парламенте", – добавил Бектенов.

В июле после массы жалоб казахстанцев о состоянии курортной зоны озера Алаколь Токаев поручил правительству принять незамедлительные меры к исправлению ситуации.

Азамат Сыздыкбаев
