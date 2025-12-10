#Казахстан в сравнении
Общество

Депутат предложила пересмотреть стоимость школьного питания и усилить меры по стабилизации цен

Школьная столовая, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:51 Фото: Министерство просвещения РК
Мажилисвумен Унзила Шапак 10 декабря 2025 года направила депутатский запрос к заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину по вопросу питания детей в дошкольных учреждениях, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что рост цен на продукты питания, напрямую влияющий на качество питания в дошкольных организациях и здоровье детей, за последний год вызывает особую обеспокоенность.

"Ускорение инфляции стало значительным финансовым бременем для родителей и образовательных организаций и создает угрозу стабильной работе дошкольных учреждений. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 11% по сравнению с декабрем 2024 года. По отдельным продуктам рост оказался значительно выше: растительное масло – 15,9%; мясная продукция (в частности, говядина) – 30,2%; молочная продукция – 9,2%; хлеб и крупы – 5,2%", – заявила Унзила Шапак.

Кроме того, она подчеркнула, что увеличение стоимости топлива на 14,3%, напрямую влияющее на формирование продовольственных запасов, повышает логистические расходы и ограничивает возможности поставщиков удерживать цены.

"Согласно постановлению акимата города Астаны № 107-3991 от 30 декабря 2024 года, ежемесячная родительская плата составляет 20 800 тенге, а со стороны государства предусмотрено финансирование в размере 56 327 тенге на каждого ребенка в месяц. Умножив 56 327 тенге на среднее количество воспитанников в дошкольной организации, получаем 16 616 465 тенге. Однако при существующем росте рыночных цен выделяемого государством финансирования недостаточно для покрытия фактических расходов детских садов. Около 14 842 995 тенге направляется на заработную плату сотрудников, 3 678 766 тенге – на налоговые платежи, а оставшаяся сумма расходуется на коммунальные услуги и иное материально-техническое обеспечение", – продолжила Унзила Шапак.

По ее словам, родительские 20 800 тенге в месяц при расчете на 21 рабочий день составляют 990 тенге в день, что недостаточно для обеспечения детей четырехразовым питанием.

"В настоящее время поставщики продуктов отказываются продлевать договоры на 2026 год по прежним ценам, ссылаясь на рост себестоимости сырья, транспортных расходов, налогов и затрат на содержание персонала. В результате в январе 2026 года дошкольные организации могут остаться без поставщиков продуктов и не смогут обеспечить питание детей в соответствии со стандартами, утвержденными приказом министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-302/2020 от 21 декабря 2020 года", – сказала Унзила Шапак.

По ее мнению, сложившаяся ситуация негативно отражается на качестве питания детей, ставит под угрозу бесперебойную работу дошкольных организаций, усиливает социальную напряженность среди родителей и напрямую затрагивает безопасность и здоровье воспитанников, что требует незамедлительного решения.

Депутат предложила пересмотреть стоимость детского питания с учетом рыночных цен, ввести механизмы господдержки, стабилизировать контракты с поставщиками, принять меры по удержанию цен на социально значимые продукты и обеспечить скоординированную работу госорганов с учетом инфляционных прогнозов на 2026 год.

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе выразил обеспокоенность национальной безопасностью страны.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
