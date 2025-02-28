Важная информация для претендентов на получение гражданства Казахстана

Сегодня, 28 февраля 2025 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования Казахстана обратился к претендентам на получение гражданства РК с важной информацией, передает корреспондент Zakon.kz.

В НЦТ сообщили, что с 3 по 13 марта пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства РК.

"Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 15 марта", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале наццентра тестирования в пятницу.

Тестирование состоит из 3 блоков:

тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке) – 60 заданий, пороговый балл – 36;

тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) – 15 заданий, пороговый балл – 9;

тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 25 заданий, пороговый балл – 15.

Время тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.

Максимальный балл – 100, пороговый балл – 60.

"Более подробная информация предоставлена на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство". В том числе, на сайте представлено бесплатное пробное тестирование", – заключили в НЦТ.

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Напомним, в июле 2024 года введены в действие поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", в соответствии с которыми ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом, не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

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2 августа сообщалось, что для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание госязыка.

11 октября в Казахстане утвердили правила тестирования на знание казахского языка, а с 12 октября были установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства Казахстана.