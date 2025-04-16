Желающим получить гражданство Казахстана сообщили важную информацию

Национальный центр тестирования 16 апреля 2025 года обратился с объявлением к претендентам на получение гражданства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В наццентре рассказали, что с 17 по 29 апреля пройдет прием заявлений на тестирование для получения гражданства.

"Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 30 апреля", – сказано в сообщении.

Тестирование состоит из трех блоков:

тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке) – 60 заданий, пороговый балл – 36; тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) – 15 заданий, пороговый балл – 9; тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 25 заданий, пороговый балл – 15.

Максимальный балл – 100, пороговый балл – 60.

Время тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.

Более подробная информация предоставлена на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство".

Претендентам, которые хотят улучшить подготовку, предоставляют бесплатное (на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство") и платное ( на сайте app.testcenter.kz в разделе "Пробное тестирование" – 3355 тг.) пробное тестирование.

Ранее стало известно, что в 2024 году гражданство Казахстана получило рекордно низкое число людей.

О том, как получить гражданство Казахстана, можно почитать здесь.

