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Общество

Желающим получить гражданство Казахстана сообщили важную информацию

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:01 Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования 16 апреля 2025 года обратился с объявлением к претендентам на получение гражданства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В наццентре рассказали, что с 17 по 29 апреля пройдет прием заявлений на тестирование для получения гражданства.

"Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 30 апреля", – сказано в сообщении.

Тестирование состоит из трех блоков:

  1. тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке) – 60 заданий, пороговый балл – 36;
  2. тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) – 15 заданий, пороговый балл – 9;
  3. тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 25 заданий, пороговый балл – 15.

Максимальный балл – 100, пороговый балл – 60.

Время тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.

Более подробная информация предоставлена на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство".

Претендентам, которые хотят улучшить подготовку, предоставляют бесплатное (на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство") и платное ( на сайте app.testcenter.kz в разделе "Пробное тестирование" – 3355 тг.) пробное тестирование.

Ранее стало известно, что в 2024 году гражданство Казахстана получило рекордно низкое число людей. 

О том, как получить гражданство Казахстана, можно почитать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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