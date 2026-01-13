Более 58 млрд тенге направят на субсидирование водосберегающих технологий в 2026 году

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами правительства по увеличению объемов финансирования внедрения водосберегающих технологий на 2026-2028 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что главой государства поставлена задача ежегодно внедрять водосберегающие технологии на площади до 150 тыс. га.

"В рамках общих трансфертов на 2023-2025 годы на инвестиционное субсидирование внедрения водосберегающих технологий было выделено 45,3 млрд тенге. Эти средства были распределены в виде общего пула без разграничения по направлениям, а выплаты субсидий осуществлялись в общем порядке согласно листу ожидания. На 2026-2028 годы в рамках общих трансфертов предусмотрено отдельное направление по субсидированию водосберегающих технологий", – говорится в ответе.

В частности, на трехлетний период одобрено финансирование в размере 214,6 млрд тенге. В том числе: 2026 год – 58,5 млрд тенге, 2027 год – 74,6 млрд тенге, 2028 год – 81,5 млрд тенге. При этом общая потребность составляет 229,8 млрд тенге.

"Значительная часть финансирования – 163 млрд тенге, или 76% – направлена в Жамбылскую, Кызылординскую и Туркестанскую области в связи с дефицитом оросительной воды, зависимостью от трансграничных вод и низким уровнем водосбережения", – добавил премьер.

По его словам, для выполнения целевого показателя внедрения ежегодно будет рассматриваться привлечение дополнительных средств из местных и республиканского бюджетов на площади до 150 тыс. га.

Материал по теме Более 3,6 млн "умных" приборов учета воды хотят установить в ряде городов Казахстана

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, как был распределен 101 млрд тенге, направленный на улучшение и развитие инфраструктуры водоснабжения в Казахстане.