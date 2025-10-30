#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.15
617.47
6.64
Происшествия

Экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова убили в Астане

Ержан Бабакумаров, бывший заместитель акима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 10:40 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 30 октября 2025 года, в социальных сетях появилась информация, что в Астане после избиения умер бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Ее подтвердили в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Из официального комментария ДП Астаны следует, что:

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование".

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в пос. Карабулак в области Жетысу. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби (1991, преподаватель политической истории).

С 1995 по 2019 год занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при президенте РК. Также был советником президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК (02.2022-02.09.2022).

От должности директора СЦК Ержан Бабакумаров был освобожден 2 сентября 2022 года распоряжением президента РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 октября
11:12, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 октября
В Астане арестовали журналиста Данияра Адилбекова
19:57, 01 апреля 2024
В Астане арестовали журналиста Данияра Адилбекова
В Казахстане убили заключенного
13:48, 29 апреля 2025
В Казахстане убили заключенного
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: