Экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова убили в Астане

Сегодня, 30 октября 2025 года, в социальных сетях появилась информация, что в Астане после избиения умер бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Ее подтвердили в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Из официального комментария ДП Астаны следует, что:

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование".

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в пос. Карабулак в области Жетысу. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби (1991, преподаватель политической истории).

С 1995 по 2019 год занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при президенте РК. Также был советником президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК (02.2022-02.09.2022).

От должности директора СЦК Ержан Бабакумаров был освобожден 2 сентября 2022 года распоряжением президента РК.