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Происшествия

В СКО с инвалидов незаконно взимали налоги

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, люди с особыми потребностями, пандус, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидные коляски, инвалидные кресла, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 11:01 Фото: Zakon.kz
Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения налогового законодательства, связанные с необоснованным удержанием индивидуального подоходного налога. Незаконная сумма составила почти 17 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в надзорном ведомстве, с 2023 по 2024 год работодатели Акжарского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов, а также районов им. Габита Мусрепова и Шал акына вопреки требованиям Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" произвели удержание индивидуального подоходного налога с 366 работников-инвалидов на общую сумму 16,9 млн тенге. Последние в соответствии с Налоговым кодексом освобождены от таких вычетов.

"Вместе с тем в Есильском районе должностные лица отдела образования необоснованно удержали индивидуальный подоходный налог с 24 законных представителей детей с инвалидностью на общую сумму 1,7 млн тенге", – отметили в надзорном ведомстве.

По актам прокурорского надзора людям вернули 6,2 млн тенге. Также принимаются меры по привлечению виновных к установленной законом ответственности.

Работа по возврату оставшейся сумме продолжается.

10 июня 2025 года сенатор Жанна Асанова рассказала о неэффективных тратах государства на некачественные протезы для людей с инвалидностью. Она констатировала, что протезы, предлагаемые государством, многие люди не используют из-за проблем с качеством продукции.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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