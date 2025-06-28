В СКО с инвалидов незаконно взимали налоги

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения налогового законодательства, связанные с необоснованным удержанием индивидуального подоходного налога. Незаконная сумма составила почти 17 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в надзорном ведомстве, с 2023 по 2024 год работодатели Акжарского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов, а также районов им. Габита Мусрепова и Шал акына вопреки требованиям Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" произвели удержание индивидуального подоходного налога с 366 работников-инвалидов на общую сумму 16,9 млн тенге. Последние в соответствии с Налоговым кодексом освобождены от таких вычетов.

"Вместе с тем в Есильском районе должностные лица отдела образования необоснованно удержали индивидуальный подоходный налог с 24 законных представителей детей с инвалидностью на общую сумму 1,7 млн тенге", – отметили в надзорном ведомстве.

По актам прокурорского надзора людям вернули 6,2 млн тенге. Также принимаются меры по привлечению виновных к установленной законом ответственности.

Работа по возврату оставшейся сумме продолжается.

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