#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

101 млрд на воду: куда ушли деньги на водоснабжение Казахстана

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 10:32 Фото: unsplash
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января 2026 года на заседании правительства рассказал, как был распределен 101 млрд тенге, направленный на улучшение и развитие инфраструктуры водоснабжения в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в целях улучшения инфраструктуры водоснабжения министерством в 2025 году реализовывалось 30 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в 9 регионах республики на общую сумму 101 млрд тенге.

"Выделенные средства из Специального государственного фонда позволили провести значительный объем работ по строительству объектов водоснабжения. В результате удалось достичь и перевыполнить установленные целевые индикаторы. По итогам года завершены 15 проектов, при плановом показателе в 9. В результате построено 1 599 км сетей водоснабжения и 8 площадок водопроводных сооружений, обеспечена подача и улучшение водоснабжения для 277 населенных пунктов с общей численностью – 514 тыс. человек, в том числе 73 населенный пункта впервые получили доступ к централизованному водоснабжению", – сказал министр.

Нуржигитов отметил, что за период с 2021 по 2023 годы количество завершенных проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов составляло всего 6, а за последние 2 года завершены 22 проекта, что обеспечило улучшение водоснабжения 326 населенных пунктов с общей численностью 722 тысяч человек.

9 января 2025 года стало известно, что в Казахстане построят водный щит для двух регионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Как Казахстан пытается бороться с "черным рынком" воды
13:37, 09 сентября 2025
Как Казахстан пытается бороться с "черным рынком" воды
О рисках дефицита воды для фермеров рассказали в Министерстве водных ресурсов
11:20, 13 мая 2025
О рисках дефицита воды для фермеров рассказали в Министерстве водных ресурсов
Может ли землетрясение повредить систему водоснабжения Алматы
12:04, 30 января 2024
Может ли землетрясение повредить систему водоснабжения Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: