101 млрд на воду: куда ушли деньги на водоснабжение Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января 2026 года на заседании правительства рассказал, как был распределен 101 млрд тенге, направленный на улучшение и развитие инфраструктуры водоснабжения в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в целях улучшения инфраструктуры водоснабжения министерством в 2025 году реализовывалось 30 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в 9 регионах республики на общую сумму 101 млрд тенге.

"Выделенные средства из Специального государственного фонда позволили провести значительный объем работ по строительству объектов водоснабжения. В результате удалось достичь и перевыполнить установленные целевые индикаторы. По итогам года завершены 15 проектов, при плановом показателе в 9. В результате построено 1 599 км сетей водоснабжения и 8 площадок водопроводных сооружений, обеспечена подача и улучшение водоснабжения для 277 населенных пунктов с общей численностью – 514 тыс. человек, в том числе 73 населенный пункта впервые получили доступ к централизованному водоснабжению", – сказал министр.

Нуржигитов отметил, что за период с 2021 по 2023 годы количество завершенных проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов составляло всего 6, а за последние 2 года завершены 22 проекта, что обеспечило улучшение водоснабжения 326 населенных пунктов с общей численностью 722 тысяч человек.

