От Шардары до Мангистау: какие регионы в Казахстане ждут новые водоводы

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января 2026 года на заседании правительства рассказал о проектах новых водоводов, которые должны обеспечить питьевой водой миллионы казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что в 2026 году планируется завершить и ввести в эксплуатацию 12 проектов, что позволит улучшить обеспечение качественной питьевой водой для 142 сельских населенных пунктов с общим населением порядка 540 тыс. человек.

"Одним из ключевых объектов станет Шардаринский групповой водопровод, строительство которого завершится в июле 2026 года и обеспечит город Шардару питьевой водой из подземных источников. После ввода объекта в эксплуатацию питьевое водоснабжение города будет полностью осуществляться за счет нового водовода. Благодаря этому снижение объема воды в Шардаринском водохранилище больше не будет влиять на обеспечение жителей питьевой водой", – сказал Нуржан Нуржигитов.

С его слов, параллельно министерство продолжает работу по разработке проектно-сметной документации по 5 проектам в трех областях страны – Северо-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской. Предусматривается строительство головных сооружений крупных групповых водопроводов, а разработку проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы планируется завершить в первом полугодии 2026 года, после чего будет рассмотрен вопрос их финансирования.

"Вместе с тем в рамках мер по обеспечению устойчивого водоснабжения в текущем году запланировано начало разработки проектной документации по инвестиционному проекту строительства водовода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта составляет 191,7 млрд тенге. Проект предусматривает ежегодную подачу 110 млн м³ питьевой воды и выработку электроэнергии в объеме 72 МВт·ч, что позволит частично покрыть дефицит энергетических мощностей в регионе, а также обеспечить чистой питьевой водой более 1 миллиона жителей пяти районов Туркестанской области: Казыгуртского, Сарыагашского, Келесского, Жетысайского и Мактааральского", – продолжил министр.

Кроме того, он отметил, что в целях обеспечения населения Атырауской и Мангистауской областей питьевой водой министерством прорабатывается вопрос строительства магистрального водовода от месторождений подземных вод "Кокжиде", "Айшуакское" и "Северо-Айшуакское" до населенных пунктов указанных областей производительностью 170 тыс. м³/сутки. Реализация данного проекта позволит обеспечить питьевой водой порядка 1,5 млн человек.

Ранее стало известно, как в 2025 году был распределен 101 млрд тенге, направленный на улучшение и развитие инфраструктуры водоснабжения в Казахстане.