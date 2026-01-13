Югу Казахстана грозит засуха: Минводы готовит лимиты водопользования

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января 2026 года на заседании правительства предупредил о риске засухи в южных регионах страны из-за сокращения притока воды в речные бассейны, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов заявил, что по прогнозам экспертов, в предстоящий вегетационный период ожидается сокращение притока воды в бассейнах рек южного региона Казахстана.



"Текущее наполнение водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарья на территориях сопредельных государств, на 3,2 млрд м³ ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Наполнение водохранилищ южных регионов меньше на 1,9 млрд м³, чем в прошлом году. Это объективная реальность, обусловленная снижением осенне-зимних осадков, сокращением ледникового стока и общим воздействием климатических изменений. Эти факторы носят долгосрочный характер и требуют от нас системной адаптации", – сказал министр.

По его словам, министерством уже начата подготовка к поливному сезону 2026 года и в этом направлении ведется планомерная работа.

"Проводятся ремонтно-восстановительные работы на оросительных каналах и гидротехнических сооружениях. В регионах проходят встречи с аграриями по разъяснению необходимости водосбережения и перехода на менее влаголюбивые культуры. В частности, в начале декабря 2025 года под председательством заместителя премьер-министра РК Бозумбаева проведены выездные совещания в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, в ходе которых подчеркнута обязательность строгого соблюдения лимитов водопотребления и ускоренного перехода на водосберегающие технологии", – дополнил Нуржигитов.

Вместе с тем, он рассказал, что министерство в феврале 2026 года подготовит уточненные лимиты водопользования по наиболее пессимистичному сценарию поступления воды, а министерство сельского хозяйства в марте 2026 года скорректирует структуру посевов.



"Наряду с этим, важным направлением остается борьба с незаконным использованием водных ресурсов. Совместно с Генеральной прокуратурой разработан План мероприятий. Документ предусматривает создание Республиканской межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных и иных государственных органов для эффективной борьбы с проблемой хищений воды и незаконного водопользования", – заявил он.

