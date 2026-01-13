Посевы риса и хлопка могут сократить из-за риска засухи на юге Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции в правительстве 13 января 2026 года прокомментировал риски засухи на юге Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МВРИ напомнил, что в предстоящий вегетационный период ожидается сокращение притока воды в бассейнах рек южного региона страны. В такой ситуации, по его словам, аграриям нужно переходить на водосберегающие технологии, чтобы экономить воду. В планах также пересмотр структуры посевных площадей.

"По Кызылординской области, например, мы говорим, что посевы риса мы должны сократить до 70 тыс. га. По Туркестанской области посевы риса должны составить всего лишь 3,5 тыс. га – в прошлом году там было практически 16 тыс. га. Тоже самое по хлопку. Фермеры должны готовиться: вегетационный период начнется, договоры будем заключать по тем лимитам, которые у нас будут на руках", – заявил Нуржан Нуржигитов.

Ранее министр сообщил, что нехватка воды – это объективная реальность, обусловленная снижением осенне-зимних осадков, сокращением ледникового стока и общим воздействием климатических изменений.

9 декабря 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что министерству водных ресурсов и ирригации нужно "не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов". 24 декабря вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов опроверг информацию, что ожидается дефицит риса в Кызылординской области, как и в целом по стране.