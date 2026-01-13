#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

Посевы риса и хлопка могут сократить из-за риска засухи на юге Казахстана

Хлопководство, хлопок, посев хлопка, сбор хлопка, хлопчатник, хлопковое поле, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции в правительстве 13 января 2026 года прокомментировал риски засухи на юге Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МВРИ напомнил, что в предстоящий вегетационный период ожидается сокращение притока воды в бассейнах рек южного региона страны. В такой ситуации, по его словам, аграриям нужно переходить на водосберегающие технологии, чтобы экономить воду. В планах также пересмотр структуры посевных площадей.

"По Кызылординской области, например, мы говорим, что посевы риса мы должны сократить до 70 тыс. га. По Туркестанской области посевы риса должны составить всего лишь 3,5 тыс. га – в прошлом году там было практически 16 тыс. га. Тоже самое по хлопку. Фермеры должны готовиться: вегетационный период начнется, договоры будем заключать по тем лимитам, которые у нас будут на руках", – заявил Нуржан Нуржигитов.

Ранее министр сообщил, что нехватка воды – это объективная реальность, обусловленная снижением осенне-зимних осадков, сокращением ледникового стока и общим воздействием климатических изменений.

9 декабря 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что министерству водных ресурсов и ирригации нужно "не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов". 24 декабря вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов опроверг информацию, что ожидается дефицит риса в Кызылординской области, как и в целом по стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Югу Казахстана грозит засуха: Минводы готовит лимиты водопользования
11:01, Сегодня
Югу Казахстана грозит засуха: Минводы готовит лимиты водопользования
О рисках дефицита воды для фермеров рассказали в Министерстве водных ресурсов
11:20, 13 мая 2025
О рисках дефицита воды для фермеров рассказали в Министерстве водных ресурсов
101 млрд на воду: куда ушли деньги на водоснабжение Казахстана
10:32, Сегодня
101 млрд на воду: куда ушли деньги на водоснабжение Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: