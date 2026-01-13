#Казахстан в сравнении
Общество

В Казахстане утвержден календарь мусульманских праздников: названы даты Рамазана, Ораза и Курбан айта

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) заявили об утверждении расписания религиозных дней на текущий год, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта ДУМК.

"Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердил календарь религиозных дат на 2026 год", – говорится в информации, опубликованной 8 января.

Согласно утвержденному календарю, Священный месяц Рамазан начнется 19 февраля, а Кадыр тун (Ночь предопределения) будет с 16 на 17 марта.

Праздник Ораза айт казахстанцы будут отмечать 20 марта, а первый день Курбан айта выпал на 27 мая.

В Духовном управлении мусульман Казахстана пояснили, что начало месяцев по хиджре определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров.

"Точные даты религиозных праздников могут сдвигаться на один день назад или вперед в зависимости от наблюдения новолуния", – предупредили специалисты по фетвам.

О том, каким был в Казахстане календарь мусульманских праздников на 2025 год, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
