В Казахстане утвержден календарь мусульманских праздников: названы даты Рамазана, Ораза и Курбан айта
Фото: Zakon.kz
В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) заявили об утверждении расписания религиозных дней на текущий год, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из сайта ДУМК.
"Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердил календарь религиозных дат на 2026 год", – говорится в информации, опубликованной 8 января.
Согласно утвержденному календарю, Священный месяц Рамазан начнется 19 февраля, а Кадыр тун (Ночь предопределения) будет с 16 на 17 марта.
Праздник Ораза айт казахстанцы будут отмечать 20 марта, а первый день Курбан айта выпал на 27 мая.
Фото: Zakon.kz
В Духовном управлении мусульман Казахстана пояснили, что начало месяцев по хиджре определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров.
"Точные даты религиозных праздников могут сдвигаться на один день назад или вперед в зависимости от наблюдения новолуния", – предупредили специалисты по фетвам.
О том, каким был в Казахстане календарь мусульманских праздников на 2025 год, можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript