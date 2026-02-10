О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил основные показатели роста экономики страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, работа по обеспечению устойчивого развития экономики проводится в соответствии с поставленными главой государства задачами по дальнейшему укреплению экономики страны.

"Принятые решения в налоговой, тарифной и бюджетной политике, цифровом и строительном секторах, а также социальной сфере нацелены на последовательное устранение структурных диспропорций, сдерживающих развитие экономики. Налоговая и бюджетная реформа позволила сформировать трехлетний бюджет страны без целевых трансфертов из Нацфонда, с планомерным сокращением дефицита бюджета до 0,9% к ВВП к 2028 году. Снижается зависимость местных бюджетов от республиканского с 50% в 2025 году до 34% – в 2028 году", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что на фоне проведенных реформ по итогам 2025 года удалось сохранить устойчивый рост экономики. В стоимостном выражении увеличение ВВП составило $20,1 млрд.

"В целом рост ВВП за 2025 год составил 6,5%. Экономическую динамику обеспечило ускоренное развитие ключевых отраслей: транспорт вырос на 17,8%, строительство – на 14,6%, горнодобывающая промышленность – на 17,4%, обрабатывающая промышленность – на 12,2%, торговля – на 26% и сельское хозяйство – на 5,9%", – добавил премьер.

Ранее мы сообщали, что под председательством главы государства в Астане началось расширенное заседание правительства.