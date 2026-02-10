#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Экономика и бизнес

О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:36 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил основные показатели роста экономики страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, работа по обеспечению устойчивого развития экономики проводится в соответствии с поставленными главой государства задачами по дальнейшему укреплению экономики страны.

"Принятые решения в налоговой, тарифной и бюджетной политике, цифровом и строительном секторах, а также социальной сфере нацелены на последовательное устранение структурных диспропорций, сдерживающих развитие экономики. Налоговая и бюджетная реформа позволила сформировать трехлетний бюджет страны без целевых трансфертов из Нацфонда, с планомерным сокращением дефицита бюджета до 0,9% к ВВП к 2028 году. Снижается зависимость местных бюджетов от республиканского с 50% в 2025 году до 34% – в 2028 году", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что на фоне проведенных реформ по итогам 2025 года удалось сохранить устойчивый рост экономики. В стоимостном выражении увеличение ВВП составило $20,1 млрд.

"В целом рост ВВП за 2025 год составил 6,5%. Экономическую динамику обеспечило ускоренное развитие ключевых отраслей: транспорт вырос на 17,8%, строительство – на 14,6%, горнодобывающая промышленность – на 17,4%, обрабатывающая промышленность – на 12,2%, торговля – на 26% и сельское хозяйство – на 5,9%", – добавил премьер.

Ранее мы сообщали, что под председательством главы государства в Астане началось расширенное заседание правительства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Правила безопасности на городском рельсовом транспорте: внесены изменения
10:34, Сегодня
Правила безопасности на городском рельсовом транспорте: внесены изменения
Обеспечить жесткий контроль расходов из бюджета поручил Бектенов
11:23, 26 августа 2025
Обеспечить жесткий контроль расходов из бюджета поручил Бектенов
Олжас Бектенов поручил не допустить роста цен на лекарства
14:02, 11 ноября 2025
Олжас Бектенов поручил не допустить роста цен на лекарства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: