В МВД разъяснили новые правила для автобусов
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова уточнила, что с целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения дорожной ситуации в стране в Правила дорожного движения (ПДД) внесены поправки касательно снижения скорости автобусов в населенных пунктах.
По ее словам, данные поправки вступили в силу 6 мая 2024 года.
Как показывает анализ, по республике именно с участием автобусов наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 56%.
Только за 2024 год в авариях с участием автобусов погибли 25 человек, получили ранения – 445.
"Следует отметить, что автобусы являются повышенным источником опасности в сравнении с другим транспортом из-за габаритных размеров и высокой концентрации пассажиров. Превышение им скорости движения всегда влечет тяжкие последствия, именно поэтому в отношении них были приняты меры ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км/ч".Актоты Боранова
Эти поправки прошли общественное обсуждение. А именно проект приказа был опубликован на портале "Открытые НПА" в период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года.
"По результатам публичных обсуждений поступило порядка 100 предложений, которые были учтены министерством. О данных поправках были даны разъяснения во всех средствах массовой информации, в информагентствах, на телеканалах и в социальных сетях".Актоты Боранова
Министерство в очередной раз обращается к участникам дорожного движения.
"Еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения".Актоты Боранова
Днем ранее, 6 августа, в МВД разъяснили требования по тонировке стекол на автомобилях. Согласно ПДД, транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов. Подробнее ознакомиться с правилами можно по этой ссылке.
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