В МВД разъяснили новые правила для автобусов

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана 7 августа 2024 года разместило подробное разъяснение требований касательно скорости для общественного транспорта в населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова уточнила, что с целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения дорожной ситуации в стране в Правила дорожного движения (ПДД) внесены поправки касательно снижения скорости автобусов в населенных пунктах.

По ее словам, данные поправки вступили в силу 6 мая 2024 года.

Как показывает анализ, по республике именно с участием автобусов наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 56%.

Только за 2024 год в авариях с участием автобусов погибли 25 человек, получили ранения – 445.

"Следует отметить, что автобусы являются повышенным источником опасности в сравнении с другим транспортом из-за габаритных размеров и высокой концентрации пассажиров. Превышение им скорости движения всегда влечет тяжкие последствия, именно поэтому в отношении них были приняты меры ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км/ч". Актоты Боранова

Эти поправки прошли общественное обсуждение. А именно проект приказа был опубликован на портале "Открытые НПА" в период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года.

"По результатам публичных обсуждений поступило порядка 100 предложений, которые были учтены министерством. О данных поправках были даны разъяснения во всех средствах массовой информации, в информагентствах, на телеканалах и в социальных сетях". Актоты Боранова

Министерство в очередной раз обращается к участникам дорожного движения.

"Еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения". Актоты Боранова

Днем ранее, 6 августа, в МВД разъяснили требования по тонировке стекол на автомобилях. Согласно ПДД, транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов. Подробнее ознакомиться с правилами можно по этой ссылке.