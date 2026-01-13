#Казахстан в сравнении
Общество

5-10% "выпадает из учета": Нуржигитов о проблеме нелегального водопотребления

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:25 Фото: freepik
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 13 января 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о проблеме "черного" рынка воды в Казахстане, мерах контроля и объемах неучтенного водопотребления, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр признал, что в Казахстане по-прежнему существует проблема нелегального, так называемого "черного" рынка воды.

"Когда мы принимали Водный кодекс в 2025 году, то в статье 53 прописали дополнительные функции для нашего комитета, что он без регистрации в специальных органах учета может проводить проверки водопотребителей. Второе, после принятия Водного кодекса нами были разработаны правила, в них мы прописали две нормы, если же водопотребитель без заключения договора начинает осуществлять водопотребление, там штрафные санкции предусмотрены в два раза выше тарифа. если сельхозтоваропроизводитель заключил договор на одну культуру, но сеет другую культуру, то тоже штрафы предусмотрены в размере 1,5 тарифа", – озвучил он.

По его словам, уже в 2025 году были зафиксированы нарушения: выявлено 57 случаев водопользования без заключения договоров, а также 169 фактов, когда крестьянские хозяйства самовольно меняли заявленные культуры.

"Теперь в рамках уже исполнения поручения главы государства, сейчас нами совместно с Генпрокуратурой разрабатывается дорожная карта, к этой работе будут привлечены правоохранительные органы, будет создана межведомственная рабочая группа, которая будет на местах совместно с нашими специалистами бассейновых инспекций заниматься выявлением фактов черного рынка. Если сравнивать с 2025 годом, количество нарушений, которые мы выявили, на порядок больше выявили, и практические на порядок больше было наложено штрафов. Факт существования черного рынка подтверждается", – сказал Нуржигитов.

Отвечая на вопрос журналистов о масштабах неучтенного водопотребления, министр сообщил, что, по предварительным оценкам, из официального учета выпадает от 5 до 10% объема забираемой воды.

"Водопотребление у нас в целом по Казахстану около 25 млрд куб метров воды. Но 60% это практически 15 млрд – это сельское хозяйство. Мы сейчас большой акцент делаем по сельскому хозяйству, потому что это большой водопотребитель, и проводим большую работу по черному рынку в сельском хозяйстве. В среднем получается 5-10% от 15 млрд воды", – дополнил министр.

Ранее стало известно, что министерство готовит лимиты водопользования.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
