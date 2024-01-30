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Законодательство РК

О борьбе с черным рынком воды рассказал Нуржигитов

Министр рассказал о черном рынке воды в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции в правительстве 30 января рассказал о черном рынке воды в Казахстане и о том, как с ним будут бороться, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируют усилить борьбу с черным рынком воды, в том числе за счет ужесточения ответственности, сообщил Нуржан Нуржигитов.

"Черный рынок воды – это когда, допустим, за поливную и за питьевую воду мы все платим, но есть водопользователи, которые не платят. Они используют воду и не платят. Мы должны сделать так, чтобы они платили. Если они не будут платить, будут штрафные санкции – в разы больше, чем тариф на воду".Нуржан Нуржигитов

Для борьбы с черным рынком воды в первую очередь увеличили штатную численность бассейновых инспекций более чем в два с половиной раза.

"Было 98 человек, сейчас стало 242. Если они были представлены только в восьми регионах, сейчас они во всех регионах. Мы открыли отделы в каждом областном центре. В рамках нового кодекса мы сейчас бассейновой инспекции дадим функции надзора и оперативного реагирования на нарушения законодательства в водной сфере. Мы также планируем внести изменения в предпринимательский кодекс и КоАП. Будем увеличивать ответственность водопотребителей за использование воды. Вода должна использоваться по тем нормативам, которые утверждены, и в рамках тех требований, которые прописаны в Водном кодексе и других нормативно-правовых актах".Нуржан Нуржигитов

На заседании правительства РК Нуржан Нуржигитов также объявил о создании платформы hydro.gov.kz, которая станет единым водным кадастром.

Ранее министр рассказал в большом интервью Zakon.kz о том, ждать ли казахстанцам дефицита воды в этом году, как власти договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням. Интервью с Нуржаном Нуржигитовым можно прочитать здесь.

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Нуржигитов Нуржан Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан
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