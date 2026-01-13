В Казахстане подорожали синтетические наркотики – полиция

Председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан 13 января 2026 года на круглом столе в СЦК заявил о снижении объемов производства синтетических наркотиков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ужесточение уголовной ответственности организаторов наркобизнеса, вплоть до пожизненного лишения свободы, способствовали снижению производства синтетики внутри Казахстана и одновременному его смещению в соседние страны.

"Сейчас отмечается удорожание стоимости и дефицит синтетических наркотиков – с 25 до 35 тысяч тенге. Наблюдаются регулярные сбои в их транспортировке. Это прямой результат нанесения ударов по производству, логистике и каналам сбыта наркотиков", – сказал Мейрхан.

Он также напомнил, что с марта 2025 года введена административная ответственность за немедицинское потребление наркотиков. За этот период привлечено свыше 6 тысяч нарушителей.

Ранее мы писали, что полицейские в 2025 году изъяли около 49 тонн наркотиков.