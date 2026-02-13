Более 70 млрд выделят на повышение зарплаты ветеринарам

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о планах по финансированию ветеринарной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 2023 года специалистам ветеринарии, работающим с биологическими агентами первой и второй групп патогенности, выплачиваются стимулирующие надбавки в размере, соответственно, 35% и 50%, а также оздоровительная помощь в размере не менее двух должностных окладов.

"В рамках законопроекта по вопросам ветеринарии, инициированного депутатами, с заключением правительства одобрены меры по поэтапному повышению заработной платы, обеспечению специальной одеждой и повышению квалификации специалистов отрасли. На реализацию указанных мер в 2027-2029 годах предусмотрено финансирование в размере 23,9 млрд тенге ежегодно", – говорится в ответе.

Также сообщается, что в целях цифровизации ветеринарных процессов и облегчения работы специалистов с 2025 года внедрен функционал "карантин – экспорт", действует модуль ветеринарно-санитарной экспертизы, в пилотном режиме запущены цифровые модули ISZH Mobile, TortTulik, VetLab и республиканского противоэпизоотического отряда.

Кроме того, проводится интеграция базы данных идентификации животных с государственными и финансовыми информационными системами, включая таможенные и интеграционные платформы.

В сентябре 2025 года мы сообщали, что в Казахстане изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью.