Аферисты научились использовать ИИ, чтобы обманывать людей на казахском языке

Пресс-служба МВД РК предупреждает, что мошенники стали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы обманывать людей на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, они могут отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей – например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких.





"Также аферисты могут использовать технологию Deepfake для создания поддельных изображений известных людей или родственников, чтобы быть убедительнее. Обращайте внимание на нелогичные фразы и отсутствие эмоций. Никогда не передавайте свои личные данные (ИИН, банковский счет, пароли) и доверяйте только официальным источникам", – предупредили в полиции.

Ранее полицейские предупредили жителей о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане.