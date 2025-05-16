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Технологии

Аферисты научились использовать ИИ, чтобы обманывать людей на казахском языке

мошенники заговорили на казахском языке, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 22:14 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МВД РК предупреждает, что мошенники стали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы обманывать людей на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, они могут отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей – например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких.


"Также аферисты могут использовать технологию Deepfake для создания поддельных изображений известных людей или родственников, чтобы быть убедительнее. Обращайте внимание на нелогичные фразы и отсутствие эмоций. Никогда не передавайте свои личные данные (ИИН, банковский счет, пароли) и доверяйте только официальным источникам", – предупредили в полиции.

Ранее полицейские предупредили жителей о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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