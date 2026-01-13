Ветер, метель и гололед: каким будет 14 января в Казахстане
Фото: pexels
14 января 2026 года большая часть Казахстана останется под влиянием антициклона. Это значит, что погода будет преимущественно ясной и морозной, с минимальными осадками, сообщает Zakon.kz.
Однако, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", есть исключения. К примеру, на западе и востоке страны пройдут атмосферные фронты, из-за чего ожидаются дождь и снег, а также низовая метель.
Кроме того, по всей республике вероятно усиление ветра, гололед на дорогах и туманы, особенно в утренние и вечерние часы.
Материал по теме
"Братья месяцы, вернитесь на места": жители Алматы обсуждают подснежники, одуванчики и божьих коровок
Прогноз погоды для трех крупнейших городов Казахстана на период с 13 по 15 января 2026 года можно узнать по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript