Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

Ветер, метель и гололед: каким будет 14 января в Казахстане

скамейка, парк, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:36 Фото: pexels
14 января 2026 года большая часть Казахстана останется под влиянием антициклона. Это значит, что погода будет преимущественно ясной и морозной, с минимальными осадками, сообщает Zakon.kz.

Однако, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", есть исключения. К примеру, на западе и востоке страны пройдут атмосферные фронты, из-за чего ожидаются дождь и снег, а также низовая метель.

Кроме того, по всей республике вероятно усиление ветра, гололед на дорогах и туманы, особенно в утренние и вечерние часы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:36
"Братья месяцы, вернитесь на места": жители Алматы обсуждают подснежники, одуванчики и божьих коровок

Прогноз погоды для трех крупнейших городов Казахстана на период с 13 по 15 января 2026 года можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: