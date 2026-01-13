Ветер, метель и гололед: каким будет 14 января в Казахстане

14 января 2026 года большая часть Казахстана останется под влиянием антициклона. Это значит, что погода будет преимущественно ясной и морозной, с минимальными осадками, сообщает Zakon.kz.

Однако, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", есть исключения. К примеру, на западе и востоке страны пройдут атмосферные фронты, из-за чего ожидаются дождь и снег, а также низовая метель.

Кроме того, по всей республике вероятно усиление ветра, гололед на дорогах и туманы, особенно в утренние и вечерние часы.

Прогноз погоды для трех крупнейших городов Казахстана на период с 13 по 15 января 2026 года можно узнать по этой ссылке.