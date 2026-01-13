"Братья месяцы, вернитесь на места": жители Алматы обсуждают подснежники, одуванчики и божьих коровок

Погода в Алматы продолжает удивлять. Если обеды на летних террасах в середине января уже перестали кого‑то шокировать, то появившиеся в городе подснежники вызвали живое обсуждение в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, пользователь Анастасия на странице популярной сети Threads, опубликовала фото и видео с распустившимися подснежниками.

"12 января, Алматы. Цветы цветут", – кратко сказано в описании к посту.

В комментариях отозвалась другая жительница города, поделившись аналогичным снимком за 11 января.

Фото: Threads/@alenaaaaa_01

На этом неожиданности не заканчиваются. К примеру, у другой жительницы Алматы во дворе расцвел одуванчик.

Фото: Threads/@doch_stepei

Далее в ленте можно найти и проснувшихся насекомых:

"Розы почки распускают, новые листья даже уже есть, божьи коровки греются, трава цветет. Алматы, +7°С".

Фото: Threads/tuleulieva_ainura

Впрочем, казахстанцы с сожалением отмечают, что подобные сюрпризы природы не к добру.

Это так грустно, что сейчас многие цветы и плоды проснутся, и ударит мороз в ближайшие дни. Урожая не будет.

Это не сказка, это быль. Вот и дождались. Братья месяцы, вернитесь на свои места.

Это что какая-то королева захотела подснежников. И брату апрелю пришлось вступить в свои права?

Очень жаль что замернут, скоро заморозки.

Это они зря, скоро заморозки.

Глазам не верю. Хотя почему бы и нет, теплынь стоит.

12 месяцев по-алматински.

Печальная картина…

Не должно быть такого.

6 января мы также рассказывали о том, что происходит в Алматы. Жители и гости города активно делились кадрами из солнечного мегаполиса.

Если сегодня, 13 января, синоптики прогнозируют тепло +8°С. То уже 15 числа ситуация кардинально изменится. В Алматы пойдет снег и температура опустится до -3°С.